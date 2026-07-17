Estas son las empresas en Bolsa de Colombia mejor posicionadas para el cambio político, según Credicorp Capital

La proximidad del cambio de gobierno en el país y un entorno más favorable para la inversión y varias de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia podrían aprovechar futuras oportunidades, en línea con los pronunciamientos del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Los anuncios de ajustes en políticas en sectores económicos específicos podrían convertir a Ecopetrol, Grupo Cibest (Bancolombia) y Grupo Sura en algunas de las acciones con mayor potencial, según Credicorp Capital.
Steffania Mosquera, líder regional de Equity Research, explicó que Ecopetrol es la compañía que consideran más sensible al ciclo electoral, al considerar que un nuevo gobierno corporativo y los planes de inversión se traducirían en una mayor valorización de la acción.
«La valoración de Ecopetrol es la que vemos más sensible ante el ciclo electoral y por eso es la que más nos gusta», afirmó Mosquera, quien recordó que la firma mantiene una recomendación de compra sobre la petrolera con un precio objetivo de $3.300 por título, frente a un valor actual cercano a $2.600.
La analista dijo que Ecopetrol no ha renovado su plan de inversiones desde 2022 y afirmó que esa situación «le genera ruido al inversionista». Sin embargo, aclaró que la compañía no terminó desviando significativamente su inversión hacia negocios distintos al petrolero.
Mosquera agregó que el escenario base de su firma contempla una recuperación gradual de la producción de Ecopetrol hacia 2028 y mejoras en eficiencia operativa, aunque aclaró que sus estimaciones no incorporan desarrollos en fracking: “Preferimos ser cautos en torno a eso y esperar más bien qué dice la compañía”.
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Visión sobre Grupo Cibest y Grupo Sura
En el sector financiero, Mosquera se refirió a otros nombres relevantes en la bolsa local y señaló que Grupo Cibest (Bancolombia) sería una de las entidades mejor posicionadas para un entorno de tasas de interés elevadas, pues “se fondea principalmente con cuentas de ahorro, este tipo de coyunturas les ayuda a tener un mayor margen de interés neto».
También indicó que, si regresa el apetito de los inversionistas por el mercado accionario colombiano, el holding de Bancolombia sería una de las principales beneficiadas debido a su peso dentro de los índices bursátiles locales.
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Respecto a Grupo Sura, aseguró que la acción continúa cotizando con descuento frente al valor de sus principales activos.
«Grupo Sura está teniendo mejoras bastante significativas en términos de rentabilidad, está bastante descontada y desde esa perspectiva vemos un punto de entrada bastante atractivo», afirmó.
La visión es menos favorable para Corficolombiana, del Grupo Aval, al considerar que la reactivación del sector de infraestructura aún tomará tiempo y agregó que el principal proyecto de crecimiento de la compañía es la remodelación de El Campín y que la operación de Zelestra con Promigas podría incrementar el endeudamiento de la empresa «sin aumentar mucho el flujo de caja».
Análisis a otras acciones
En el caso de Cementos Argos, la analista afirmó que recientemente elevaron la recomendación desde subponderar hasta neutral. Explicó que la compañía podría tener catalizadores asociados al cambio del entorno político, a una eventual reactivación de la infraestructura, a la situación de sus activos en Venezuela y a nuevos proyectos, aunque señaló que la historia de crecimiento internacional aún no es completamente clara.
Respecto a ISA, sostuvo que la acción ya no luce tan atractiva frente a otras alternativas del mercado colombiano. «Creemos que ya está en niveles de valorización bastante razonables. No la vemos barata y vemos opciones más baratas en el mercado colombiano», afirmó.
Sobre Grupo Energía Bogotá (GEB), Mosquera aseguró que una eventual emisión de acciones en Nueva York podría convertirse en un catalizador importante para la especie al incrementar su liquidez y facilitar su ingreso a índices internacionales.
«GEB tiene la particularidad de que es el único nombre que tenemos en Colombia que le da la capitalización de mercado para hacer parte de estos grandes índices, pero no le da la liquidez. Una emisión en Nueva York significa un aumento de liquidez y ese aumento de liquidez significaría que entraría al índice grande», explicó.