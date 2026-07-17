Ecopetrol habría logrado en segundo trimestre su utilidad más alta en los últimos cuatro años pese a menor producción

Ecopetrol, cuya participación mayoritaria está en manos del Ministerio de Hacienda con cerca del 89 % de sus acciones, se prepara revelar los últimos resultados financieros y operativos durante el Gobierno Petro y sin presidente en propiedad.
El próximo 3 de agosto la petrolera colombiana dará a conocer el balance en el segundo trimestre de este año (entre abril y junio) y la estimación hecha por la propia compañía arroja varios detalles.
En su actualización operativa y financiera para este periodo, la compañía anticipó que espera lograr ingresos que rondarían entre $38 billones y $42 billones, con un Ebitda (ganancia antes de impuestos) que se movería entre $15 billones y $18 billones
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En el caso de la utilidad neta, para el segundo trimestre del año se proyecta un rango entre $4,5 billones y $6 billones, con un precio promedio de petróleo (Brent) de U$97,7 por barril, que sería, de cualquier manera, la más alta en los últimos años.
Teniendo en cuenta el rango bajo esta estimación, Ecopetrol lograría recuperar su utilidad en comparación con el segundo trimestre de 2025, cuando se ubicó en $1,81 billones y superaría también la ganancia del mismo periodo de 2024, cuando llegó a $3,37 billones.
Sería mayor también a la ganancia del segundo trimestre de 2023, corte en el que se reportó $4,08 billones. Es decir, Ecopetrol vería la utilidad más alta desde 2022 para este periodo.
Producción de petróleo bajaría
Por otro lado, las cifras de producción no serían tan optimistas. De acuerdo con el documento de su actualización, la petrolera lograría un rango que se ubicaría entre 700.000 barriles de petróleo equivalentes (kbped) y 710.000 kbped.
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Al mirar el desempeño de los años anteriores para los segundos trimestres, esta cifra sería la más baja también en los últimos años. Por ejemplo, en este periodo de 2025 la compañía reportó 755.000 barriles equivalentes diarios (petróleo y gas).
En 2024, Ecopetrol anunció una producción de 758.000 kbped mientras que para 2023 la cifra se ubicó en 728.000 barriles.
Es decir, volvería al rango de producción de 2022, cuando la petrolera registró 705.000 barriles de petróleo equivalentes al día.
Vale recordar que los resultados financieros de Ecopetrol para el primer trimestre de 2026 arrojaron una disminución de 7,7% en su utilidad neta, que se ubicó en $2,8 billones, frente a los $3,1 billones registrados en el mismo periodo de 2025.
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