Credicorp Capital: 2027 será de ajuste para Colombia; inflación llegaría a 7 % y hay riesgo de racionamiento

El mercado continúa analizando cuáles deberán ser las movidas del gobierno electo de Abelardo de la Espriella en temas de relevancia para el país, algunos con medidas de choque.
En este contexto, Credicorp Capital dio a conocer su visión de estas medidas prioritarias que se deberán tomar desde el 7 de agosto de este año, al tiempo que reveló sus proyecciones para la economía en los próximos años.
Dentro de sus cálculos, la firma de inversiones proyecta que 2027 será un año de transición y que los primeros resultados de las acciones que tome el gobierno entrante podrían comenzar a verse en 2028.
Así las cosas, el crecimiento de la economía de Colombia sería de 2,5 % al cierre de este año, mientras que para el próximo año el PIB tendría una variación de 2,2 %, según reveló Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.
En el caso de la inflación, la firma proyecta que este año se pueda ubicar en 7 %, con la perspectiva de un fenómeno de El Niño que tiene una alta probabilidad de llevar al país a un racionamiento energético, aunque no necesariamente debe ser generalizado en todo el país.
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Lectura del Gobierno De la Espriella
De acuerdo con la firma, De la Espriella debe concentrarse en regiones, como lo viene anticipando el gobierno electo, teniendo en cuenta la división en los resultados.
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En el sentido de los desafíos, la firma tuvo en cuenta temas puntuales que pueden dar señales positivas: Seguridad, salud, educación, el fenómeno de El Niño y las cuentas fiscales, con unos focos especiales para priorizar.
Las primeras “victorias tempranas” podrían darse en seguridad, con golpes contundentes para desplazar grupos armados. En el caso de la salud, la prioridad estaría en visibilizar acciones para los usuarios, como es la entrega de medicamentos.
Otra medida rápida de la administración entrante serían las rondas petroleras, donde las petroleras junior jugarían un rol importante, pues se pueden aprovechar una reactivación de la política petrolera.
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