Credicorp Capital mejora recomendación sobre Ecopetrol y lanza precio objetivo sobre $3.300 por acción

Tras la segunda vuelta presidencial en Colombia, que dejó como electo a Abelardo de la Espriella, Credicorp Capital actualizó su perspectiva sobre Ecopetrol, que ha sido uno de los focos de la reciente campaña.
La comisionista de bolsa, parte del grupo peruano Credicorp, dio a conocer que mejoró la recomendación sobre la acción de la petrolera colombiana a “comprar”, desde “mantener”. Además, revisó el precio objetivo de cada título, a un valor de $3.300.
La firma de inversiones considera, en línea con otros agentes del mercado, que Ecopetrol puede ser la compañía más beneficiada con las elecciones, explicado por la nuestra expectativa de un cambio súbito de política en el sector de hidrocarburos.
En su opinión, este es el único sector que puede demostrar cambios de política y
resultados en el mediano plazo. Entre los factores también pesa un accionista controlante más alineado con el negocio core de Ecopetrol y “una expectativa de que una gestión más técnica derive en mejores cifras operacionales”.
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Este precio objetivo de Credicorp Capital incorpora varios indicadores, como los resultados del primer trimestre de este año, el reporte de reservas del año pasado, el plan de inversiones (Capex) volúmenes esperados por segmento, así como los supuestos de tasa de cambio más recientes.
Esto cambiará en Ecopetrol, según Credicorp
Según la comisionista, los cambios sustanciales se verían en la dirección estratégica de la compañía. “Bajo De La Espriella, esperamos una reestructuración integral de la alta gerencia y la Junta Directiva de Ecopetrol en el corto
plazo”.
También se ve a futuro un reinicio de la exploración y producción liderada por la compañía, y un enfoque más técnico hacia la asignación de capital.
“Esto debería permitir una normalización en indicadores de eficiencia del Capex, donde la inversión en exploración y producción por barril de reservas agregadas se deterioró en el período 2023-2025 vs. los promedios 2017-2022.
Además, ven una estructura de costos más eficiente en el Upstream y una recuperación en los márgenes del Downstream “conforme la dependencia en crudo importado disminuye en el mediano plazo”.
Otro tema destacado por Credicorp Capital tiene que ver con impuestos. En su opinión, se estima espacio para que la reciente carga fiscal sobre el sector, que abarca disputas de IVA, regalías y mayores impuestos, se
normalice bajo una administración “más amigable”.
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La firma advirtió que, aunque estos cambios solo emergerán a partir de 2028 en adelante, “vemos al mercado incorporando mejores expectativas y cambios en la gerencia y la Junta como catalizadores de corto plazo.
Por otro lado, esperamos un re-rating de corto plazo”.
Esto responde principalmente a sentimiento de mercado y a una menor prima de riesgo para Colombia, y cuyo resultado debería ser visible en el muy corto plazo, concluyó.