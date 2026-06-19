Ecopetrol sella alianza con Cooperación Alemana para el Desarrollo con el fin de producir combustibles SAF

Ecopetrol selló una alianza con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) con el objetivo de avanzar en la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) a partir de hidrógeno verde. La estatal energética colombiana informó que el acuerdo se desarrollará en Cartagena y tendrá como propósito la realización de estudios de factibilidad para una planta piloto destinada a la producción de este tipo de combustibles.
De acuerdo con la compañía, durante los próximos dos años se adelantarán análisis técnicos para evaluar la viabilidad de la iniciativa. El proyecto podría apoyarse en la infraestructura del Proyecto Coral, que actualmente se desarrolla en la Refinería de Cartagena (Reficar). Esta infraestructura tendría una capacidad de producción de aproximadamente 800 toneladas anuales de hidrógeno verde, insumo clave para la elaboración de combustibles sintéticos de bajas emisiones.
Según Ecopetrol, GIZ aporta experiencia especializada en tecnologías ‘Power-to-X’. La compañía señaló que esta cooperación permitirá combinar capacidades técnicas y conocimiento especializado para reducir riesgos asociados al escalamiento futuro de este tipo de proyectos.
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La iniciativa integra la experiencia de Ecopetrol en producción de combustibles y biocombustibles con el desarrollo de combustibles líquidos sintéticos no fósiles, un segmento que gana relevancia en la transición energética. Con este proyecto, la empresa busca posicionarse como un referente regional en el desarrollo de combustibles sostenibles de aviación y fortalecer su estrategia de diversificación hacia energéticos de bajas emisiones.