Leyes de Rescate, Sometimiento y Estatuto Antiterrorista: los retos de Alejandro Ordóñez como MinInterior

Alejandro Ordóñez tomará las riendas del Ministerio del Interior en los próximos días, con el reto de sacar adelante los proyectos de ley prioritarios del gobierno de Abelardo De la Espriella.
El analista político, Juan Serrano sostiene que Ordóñez, enfrenta dos grandes desafíos, el primero sacar adelante la Ley de Sometimiento, que plantea una nueva apuesta frente a la política de Paz Total impulsada por el expresidente Gustavo Petro.
“El proyecto ha generado intensos debates en las comisiones primeras conjuntas. El nuevo ministro tiene, sobre todo que consolidar una bancada de gobierno sólida, tras las tensiones entre los partidos de la coalición”.
Ordoñez también tendrá que dar continuidad a los proyectos impulsados por su antecesor, Rodrigo Lara, entre ellos, la Ley Antimermelada, Estatuto Antiterrorista, la Ley de Rescate y la iniciativa de descentralización.
Estas iniciativas hacen parte de las apuestas del Gobierno para el cierre de año y requerirán respaldo político para avanzar en el Legislativo.
Sin embargo, uno de los interrogantes frente a su llegada al cargo es su capacidad para generar acuerdos con sectores políticos de distintas corrientes. Ordóñez se ha caracterizado por defender posiciones conservadoras, una postura que marcó su paso por la Procuraduría General de la Nación.
Durante ese periodo, se opuso a decisiones de la Corte Constitucional que reconocieron derechos a la población LGTBI y cuestionó los fallos que despenalizaron el aborto en tres causales específicas. También ha sido crítico de los procesos de paz y estuvo detrás de decisiones disciplinarias contra figuras políticas como la exsenadora Piedad Córdoba y el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuyas sanciones fueron posteriormente revocadas o anuladas por las autoridades judiciales.
“El Ministerio del Interior será determinante para garantizar la gobernabilidad y sacar adelante la agenda legislativa del presidente Abelardo de la Espriella. No hay Patria Milagro sin una relación sólida entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional”, puntualizó Serrano.
Por otro lado, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, se pronunció tras la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. Reconoció y agradeció el trabajo de Lara y expresó sus «mejores deseos» a Alejandro Ordóñez en el cargo. «Por encima de las circunstancias, de los cargos y de los nombres, está Colombia. Cuenta con una bancada del Centro Democrático comprometida con respaldar las iniciativas que representen soluciones reales», manifestó.