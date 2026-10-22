Gobierno De la Espriella definió qué pasará con pagos del subsidio Colombia Mayor

Los beneficiarios del programa Colombia Mayor están a la espera de información sobre los próximos pagos del subsidio, una transferencia monetaria que representa un apoyo para miles de adultos mayores que necesitan cubrir sus gastos básicos. Mientras se conocen nuevas fechas de desembolso, el Gobierno Nacional adelanta gestiones para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener las transferencias.
Una de las principales inquietudes de los beneficiarios está relacionada con la continuidad del programa y las medidas que se están tomando para asegurar su financiación. Frente a este panorama, el Departamento para la Prosperidad Social informó que trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para establecer la disponibilidad presupuestal que permita continuar con los giros.
La entidad explicó que se identificaron dificultades de financiación para el programa, por lo que se han puesto en marcha gestiones orientadas a conseguir los recursos necesarios. El objetivo es mantener las transferencias monetarias dirigidas a los adultos mayores que cumplen con las condiciones para recibir este apoyo económico.
Prosperidad Social está a la espera de definir las fechas de pago
Sandra Suárez, directora de Prosperidad Social, se refirió a la importancia de Colombia Mayor para la población beneficiaria y señaló que todavía se requiere claridad sobre la disponibilidad de los recursos para avanzar con la programación de los siguientes desembolsos.
Por ahora, la entidad mantiene las gestiones correspondientes para establecer las condiciones financieras que permitan dar continuidad a las transferencias. La definición de estos recursos resulta fundamental para determinar cuándo se realizará el próximo ciclo de pagos y comunicar oportunamente las fechas a los beneficiarios.
Recomendado: Programa de subsidio al que puede acceder para pensionarse: Ayuda a personas con pocas semanas cotizadas
Ante esta situación, Prosperidad Social recomendó a los adultos mayores mantenerse informados a través de sus canales oficiales. Por estos medios se divulgarán las novedades relacionadas con el calendario de pagos, los procedimientos que deben seguir los beneficiarios y cualquier información adicional sobre la operación del programa.
La recomendación también busca evitar que los ciudadanos recurran a información sin verificar sobre las fechas de desembolso o los requisitos para recibir el subsidio. Por ello, es importante consultar directamente las comunicaciones de la entidad antes de tomar decisiones relacionadas con el cobro.
Gobierno busca garantizar la continuidad de Colombia Mayor
Por su parte, el presidente De la Espriella aseguró que los beneficiarios de Colombia Mayor continuarán contando con el respaldo del Gobierno Nacional. Según lo expresado por el mandatario, su administración trabaja en la búsqueda de soluciones para mantener las transferencias monetarias destinadas a esta población.
Sin embargo, mientras se concreta la disponibilidad presupuestal, los beneficiarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales sobre el próximo ciclo de pagos. La confirmación de los recursos permitirá establecer con mayor precisión el calendario de desembolsos.
Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que cumplen con los criterios establecidos para acceder al apoyo económico. Para una parte de esta población, el subsidio contribuye a financiar necesidades cotidianas, por lo que la continuidad de los giros y la comunicación oportuna de las fechas de pago son aspectos relevantes.