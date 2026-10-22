La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva ante la próxima terminación del contrato fiduciario que permite administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Según el Ministerio Público, la terminación está prevista para el 31 de octubre de 2026. Además, se requerirán aproximadamente $1,8 billones en recursos adicionales para financiar el componente de salud durante lo que resta de la vigencia.
“Ante la cercanía de esta fecha, la Procuraduría solicitó al Consejo Directivo del Fomag informar qué decisiones se han adoptado frente a la continuidad de la administración fiduciaria y cuáles son las medidas previstas para evitar interrupciones en la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus beneficiarios, así como en el reconocimiento y pago de sus prestaciones económicas”, señaló la entidad.
Más llamados de atención de la Procuraduría por el Fomag
El organismo de control agregó que, aunque el Consejo Directivo aprobó recientemente un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, existe un faltante estimado de $1,84 billones para atender las necesidades proyectadas para la vigencia 2026.
“Por esta razón, la Procuraduría requirió información sobre las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para obtener los recursos adicionales, los montos solicitados, el estado de los trámites y las medidas de contingencia previstas en caso de que no se garantice oportunamente su disponibilidad”, agregó la entidad.
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Finalmente, la Procuraduría advirtió que las dificultades financieras y contractuales no pueden afectar la continuidad, la oportunidad ni la calidad de la atención a los afiliados al Fomag.