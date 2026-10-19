Adultos mayores tendrán nuevo beneficio para acceder a créditos: Les prestarán estos montos

Banco Unión y BID Invest acordaron una operación financiera de hasta $40.000 millones para fortalecer el acceso al crédito de los adultos mayores pensionados en Colombia. La iniciativa busca ampliar la capacidad de financiación de la entidad bancaria y desarrollar productos que respondan a las necesidades de esta población.
La operación contempla un crédito subordinado inicial de hasta $20.000 millones, con la posibilidad de recibir otros $20.000 millones adicionales. Estos recursos fortalecerán el capital del banco y su capacidad de solvencia, lo que facilitará la expansión de su cartera de préstamos dirigida a los pensionados.
La alianza se desarrolla en un contexto de diferencias en el acceso al financiamiento según la edad. De acuerdo con cifras de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, el 30,6 % de las personas mayores de 65 años tuvo acceso al crédito, frente al 41,8 % de los adultos entre 41 y 65 años.
Banco Unión ampliará su oferta para adultos mayores
Actualmente, Banco Unión atiende a cerca de 19.000 clientes adultos mayores. Con esta operación, la entidad pretende aumentar su participación en la denominada economía plateada, concepto que agrupa las actividades económicas relacionadas con las necesidades y el consumo de las personas mayores.
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Juan Pablo Cruz, presidente del banco, señaló que los recursos permitirán avanzar en alternativas de financiación ajustadas a las condiciones de los pensionados, para que puedan desarrollar sus proyectos personales y familiares.
El acuerdo también incluye asistencia técnica de BID Invest para identificar las necesidades financieras específicas de este segmento y diseñar una hoja de ruta que permita incorporar gradualmente nuevos productos y servicios.
Marisela Alvarenga, directora jefa de la División de Instituciones Financieras de BID Invest, destacó que la iniciativa busca ampliar el financiamiento formal y contribuir a un sistema financiero con mayor capacidad para atender a una población en crecimiento.