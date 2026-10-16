Fitch: Créditos de libranzas cayeron 9,2 % en primer semestre en Colombia, pero mantienen tendencia positiva

El mercado de libranzas en Colombia tiene un panorama positivo, a pesar de un ajuste en lo que va de 2026, que muestra una reducción en el número de préstamos que se han entregado bajo esta figura.
La originación de créditos de libranza en Colombia cayó 9,2 % durante el primer semestre de 2026, luego de crecer 23,8 % en 2025, de acuerdo con cifras de Fitch Ratings.
Pese a la reducción, la calificadora de riesgo considera que las titularizaciones de estos préstamos mantienen un desempeño resiliente, respaldado por perfiles de originación de bajo riesgo y estructuras con un sólido reforzamiento crediticio.
Según el informe de la firma, el comportamiento de este segmento estuvo marcado por una mayor cautela ante las tasas de interés elevadas y los cambios en la regulación de insolvencia.
Los créditos de libranza, que se pagan mediante descuentos directos de nómina o pensión, representan cerca del 30 % de la cartera de consumo y siguen siendo un segmento relevante por su perfil de riesgo.
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Fitch prevé estabilidad en la calidad de la cartera
La calificadora advirtió que la insolvencia, la inflación, las tasas elevadas y un menor crecimiento económico podrían presionar el desempeño de la cartera hacia el cierre de 2026.
Sin embargo, destacó que la morosidad superior a 90 días de las carteras que califica se ha mantenido históricamente por debajo de la observada en el mercado.
Mientras la mora de más de 90 días en las carteras calificadas por Fitch se ubica entre 1,5 % y 2,0 %, en el mercado está entre 2,5 % y 3,0 %. La diferencia refleja, según la firma, criterios de elegibilidad que favorecen la selección de deudores con mejores perfiles crediticios.
En cuanto a los prepagos, estos se mantuvieron alrededor de 20 % durante 2026. Fitch espera una reducción gradual tras los recientes aumentos de tasas del Banco de la República, aunque anticipa que los recortes previstos para 2027 y 2028 podrían elevar nuevamente estos niveles.
La calificadora señaló que ese comportamiento no necesariamente afectaría de manera adversa las operaciones, pues los mayores prepagos aceleran la amortización en las estructuras turbo o secuenciales.
Por otra parte, la emisión de finanzas estructuradas ha crecido de forma constante, especialmente entre las fintech y las cajas de compensación familiar.
Durante el primer semestre, Fitch revisó las carteras de libranzas calificadas. Todos los tramos preferentes conservaron sus máximas calificaciones y algunos tramos subordinados recibieron mejoras por un mayor reforzamiento crediticio.
La firma no anticipa bajas de calificación, dado que las perspectivas se mantienen estables o positivas y las pérdidas permanecen dentro de los niveles previstos en sus escenarios base.