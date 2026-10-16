Fertilizantes subirían de precio en Colombia y afectaría precios de alimentos por repunte internacional de la urea

Los fertilizantes comenzaron a mostrar señales de encarecimiento en los mercados internacionales, luego de cinco meses consecutivos de caídas en los precios de los productos nitrogenados. De acuerdo con un informe de la firma Sectorial, la tendencia podría trasladarse al mercado colombiano y elevar los costos de producción de varios cultivos.
De acuerdo con el Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la urea cerró septiembre de 2026 con un precio internacional promedio de US$986,3 por tonelada de nitrógeno, un aumento de 6,9 % frente a agosto.
El repunte coincide con el inicio de la temporada de aplicación de fertilizantes en otoño en el hemisferio norte, periodo en el que aumenta la demanda de nitrógeno. A esto se suman las tensiones en Oriente, que han elevado los costos de producción y transporte, restringido las exportaciones de una región clave para el suministro de urea y mantenido la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.
Así se comportan los precios de los fertilizantes
En Colombia, el aumento internacional se presenta después de varios meses de reducciones en los precios locales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en agosto el bulto de 50 kilos de urea bajó de precio en 45 de los 68 municipios monitoreados por el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), mientras que en ocho municipios registró incrementos.
Los precios más altos se reportaron en Santa Marta, con $222.400 por bulto, y Barranquilla, con $218.250. En contraste, Campoalegre registró el precio más bajo, de $153.300.
Sin embargo, el comportamiento de otros fertilizantes también refleja presiones al alza. La solución de urea y nitrato de amonio (UAN) alcanzó US$1.401,7 por tonelada de nitrógeno, con aumentos de 4,6 % mensual y 17,8 % anual.
Entre los factores que impulsaron este movimiento se encuentran la recuperación de la demanda en Brasil y Europa y una licitación de India por 1,7 millones de toneladas de urea, cerrada el 7 de octubre.
Según Fertilizer Daily, India importó 4,8 millones de toneladas de este fertilizante entre abril y agosto, un incremento de 133 % frente al mismo periodo del año anterior. Se espera que China, con autorización para exportar hasta 7 millones de toneladas en 2026, cubra una parte importante de esa demanda.
Las materias primas también presentan comportamientos mixtos. El gas natural subió 8 % en Estados Unidos, hasta US$3 por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu), impulsado por la demanda de gas natural licuado. En Europa, el precio alcanzó 75 euros por megavatio hora (MWh), su nivel más alto desde 2023.
Para Colombia, el panorama representa un riesgo para los costos de producción, especialmente en cultivos con alta demanda de nitrógeno, como arroz, maíz, papa y pastos.
Sectorial señaló que el país importa la mayor parte de los fertilizantes que consume, por lo que las variaciones de los precios internacionales y de la tasa de cambio pueden trasladarse, con cierto rezago, al valor que pagan los productores agrícolas.
En ese contexto, las reducciones registradas por el SIPSA en agosto podrían moderarse durante los próximos meses si el incremento de la urea se mantiene en el último trimestre de 2026, antes de las siembras del primer semestre de 2027.
El comportamiento de los precios dependerá, entre otros factores, de los resultados de las compras de India, las próximas decisiones de China sobre sus cupos de exportación y la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.