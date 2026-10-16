FMI reitera posibilidad de dar financiamiento a Colombia, pero aclara que decisiones dependerá del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que se encuentra plenamente dispuesto a acompañar los esfuerzos de la economía colombiana a través de asesoramiento de políticas, desarrollo de capacidades y potencialmente financiamiento.
Esta postura del organismo multilateral se da luego de que el Gobierno colombiano revelara haber iniciado acercamientos formales para solicitar una evaluación técnica, un anuncio que generó tranquilidad y fue bien recibido por los mercados locales.
Sin embargo, el FMI fue enfático al precisar que recurrir a financiamiento o a cualquiera de sus herramientas es una decisión que corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo.
Durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Regionales para Las Américas, el director del Departamento del Hemisferio occidental, Nigel Chalk, abordó la situación colombiana en respuesta a las inquietudes planteadas sobre el panorama fiscal del país en la rueda de prensa.
Chalk destacó el fluido canal de comunicación que se ha mantenido entre el organismo y las autoridades colombianas, recordando la reciente visita a Bogotá del subdirector gerente Nigel Clark y los encuentros con delegaciones nacionales en Washington. Así mismo, confirmó que a principios de noviembre enviarán una misión técnica a Colombia para dar continuidad a las discusiones, tal como reveló el Gobierno esta semana.
«Estamos allí para apoyar los esfuerzos del Gobierno con asesoramiento de políticas, apoyo en el desarrollo de capacidades y potencialmente con financiamiento del Fondo», dijo.
Una decisión que depende del Gobierno y del presidente
Respecto a la eventual activación de recursos financieros, el alto directivo del FMI remarcó que el organismo no impone esquemas de crédito, sino que responde a la voluntad soberana del país: «Las decisiones sobre la naturaleza del apoyo del Fondo para el país serán determinadas por el Gobierno y por el presidente».
Con esto, el FMI aclaró que la elección de solicitar instrumentos como la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) o un Acuerdo Stand-By (SBA) recae enteramente en la estrategia que defina el Gobierno colombiano.
Vale la pena destacar que el acercamiento del Gobierno colombiano con el FMI sirvió para calmar la incertidumbre en los mercados financieros locales. Según un análisis del centro de estudios económicos ANIF, estructurar un programa o acceso a líneas de financiamiento con el FMI le daría a Colombia un alivio significativo en los costos de su deuda externa.
Diagnóstico fiscal y proyecciones del FMI para Colombia
El diagnóstico presentado por Nigel Chalk señala que Colombia atraviesa por una coyuntura delicada: el déficit primario se sitúa en un elevado 3,5 % del PIB y la deuda pública alcanza el 60 % del PIB y continuar en ascenso, una dinámica que el organismo calificó como no sostenible.
No obstante, el FMI resaltó el elevado compromiso que muestra el gobierno colombiano para corregir la trayectoria fiscal.
En su informe de Perspectivas Económicas, el FMI detalla que se proyecta una expansión del 2,2 % en el Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y del 2,3 % para 2027. Sin embargo, según el organismo, el potencial económico del país es considerablemente mayor y debería estar creciendo a tasas más elevadas. De hecho, en la estimación del año pasado se alcanzó a hablar de un 2,5 % para 2026.
Por otra parte, se espera que la inflación general finalice en 6,7 % en 2026 y baje al 4,8 % en 2027.
—