El Gobierno Nacional recibirá en las próximas semanas una nueva misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Bogotá, programada para el mes de noviembre, como parte del cronograma de acercamiento y cooperación técnica bilateral.
La llegada del equipo se concretará tras finalizar una visita técnica a la sede del organismo en Washington, encabezada por el viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur; el director general de Política Macroeconómica, Sammy Libos; y el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias.
¿Por qué el FMI tendrá nueva misión a Colombia?
Durante los encuentros en la capital estadounidense, la delegación económica presentó en detalle la estrategia de estabilización de las finanzas públicas que lidera el Ejecutivo e incluso evaluó distintas alternativas de respaldo financiero que la entidad multilateral puede suministrar al país.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, destacó la relevancia de este trabajo conjunto al señalar que “el decidido acompañamiento que el FMI está dando a Colombia es altamente valorado por el Gobierno nacional, en la medida que contribuye a anclar la confianza en el país”.
La agenda prevista para noviembre da continuidad a las conversaciones sostenidas a finales de septiembre con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, durante su estadía en Colombia, ocasión en la que resaltó la solidez institucional del Estado y ratificó la disposición del organismo para apoyar los esfuerzos de credibilidad macroeconómica.
Dentro de esta fase exploratoria, el diálogo abarcará la preparación de la consulta del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, evaluación periódica mediante la cual la entidad audita el estado económico y financiero de sus miembros, junto con el análisis de herramientas que optimicen las condiciones de financiamiento para la Nación.