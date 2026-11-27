«He dado la orden a la señora ministra (Elsa Noguera) y la Financiera de Desarrollo Nacional para que comiencen de inmediato el estudio de factibilidad del Tren del Caribe«.
Este fue uno de los principales anuncios del presidente Abelardo de la Espriella durante su presentación en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el primer evento gremial al que asiste el jefe de Estado desde que asumió en la Casa de Nariño.
Detalles del megaproyecto del Tren del Caribe
En su declaración, el mandatario afirmó: “Esta región ha esperado mucho tiempo por eso (…). El Tigre De la Espriella hará realidad para el Caribe el sueño del ferrocarril”.
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De igual manera, detalló que este plan incluye conectar a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, aunque también planteó extenderlo a Riohacha (La Guajira), Montería, Ciénaga y unirlo con el Corredor Férreo Central -ya contratado-, en el sector de Chiriguaná (Cesar).
Finalmente, dijo que el estudio de factibilidad deberá estar listo en un año, según la orden dada a la MinTransporte durante el Congreso de la CCI.
Vale indicar que, hace unos años, Findeter realizó los estudios de prefactibilidad (iniciales) que indicaron que este podría costar unos $6,6 billones, recursos que permitirían conectar a las tres principales ciudades del Caribe, tanto para movilizar carga como pasajeros.
Así mismo, los estudios iniciales señaló que la longitud -sin contar las extensiones propuestas hoy por De la Espriella- sería de 359 km, con un diseño en trocha estándar, 25 municipios beneficiados y una velocidad promedio de 100 km/h.
Con esto en mente, el tren del Caribe podría llegar a movilizar 13,7 millones de toneladas al año y cerca de 57.000 pasajeros por día.