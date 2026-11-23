El megaproyecto del Tren del Caribe, que contempla una inversión estimada de $6,6 billones, tomó fuerza tras la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, que reavivó la discusión sobre la conectividad regional. Alcaldes y gobernadores del Caribe respaldaron la iniciativa, que busca unir a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y plantearon ampliar su alcance a otros departamentos.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se comprometió a acelerar las gestiones durante su último año de gobierno y reveló que ya ha sostenido reuniones con el Gobierno Nacional para impulsar el proyecto.
“Le hemos planteado el proyecto al presidente y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y están muy interesados en el mismo, porque conocen la iniciativa, su potencial y el beneficio que le traería al desarrollo de nuestra región, tanto en lo turístico como en lo económico”, afirmó.
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El pronunciamiento abrió la puerta a nuevas propuestas de integración. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, pidió que el departamento también sea incluido en el trazado, mientras que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó la iniciativa y recordó que su Plan de Ordenamiento Departamental 2050 contempla un tren de cercanías con seis estaciones estratégicas.
A su vez, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, manifestó su disposición a acompañar las gestiones para materializar el proyecto, y el alcalde de Montería, Hugo F. Kerguelen, propuso extender el trazado hacia el sur para conectar con la capital cordobesa.
El Tren del Caribe, ¿en qué va el proyecto?
El proyecto ha permanecido congelado durante varios años. Durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro se presentó una propuesta para desarrollar un corredor ferroviario mixto, destinado al transporte de pasajeros y carga.
La consultoría estructurada por Findeter, en alianza con las gobernaciones de Bolívar, Atlántico y Magdalena, alcanzó un avance del 95 % en la etapa de prefactibilidad. En esta fase se seleccionó una alternativa de trazado y el diagnóstico ambiental fue sometido a evaluación técnica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Los estudios contemplaron un corredor ferroviario de entre 361 y 365 kilómetros, dependiendo de la alternativa de trazado, que atravesaría 25 municipios de Bolívar, Atlántico y Magdalena. La iniciativa busca conectar la Red Férrea Nacional con zonas portuarias, con una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora.
En cuanto a su capacidad, las proyecciones estiman que el sistema podría movilizar cerca de 13,77 millones de toneladas de carga al año y 56.667 pasajeros diarios en un horizonte de 30 años.
Sin embargo, el avance de la prefactibilidad no significa que el proyecto esté listo para su construcción. Las siguientes etapas, correspondientes a los estudios de factibilidad y los diseños definitivos, no están concluidas. Para la fase de factibilidad se estimaron recursos cercanos a $35.835 millones para la consultoría y $3.941 millones para la interventoría, con un plazo de ejecución de 18 meses.
En la estructuración también se planteó desarrollar el proyecto bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), con aportes presupuestales y vigencias futuras que permitan respaldar la inversión y garantizar el equilibrio financiero de la operación.
Las estimaciones preliminares ubican la inversión de capital (Capex) entre US$1.498 millones y US$1.500 millones, destinados a obras civiles, equipos y sistemas ferroviarios, adquisición de predios, gestión socioambiental y diseños. El tiempo estimado para la construcción es de cinco años.
Entre las alternativas para completar la financiación se han planteado mecanismos de valorización sobre los predios beneficiados por el corredor, cofinanciación del Gobierno Nacional y recursos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También han surgido propuestas políticas para ampliar el trazado, aunque todavía no cuentan con estudios técnicos consolidados.
En ese contexto, el proyecto tiene una base técnica desarrollada en la etapa de prefactibilidad, pero aún no cuenta con estudios de factibilidad concluidos ni con cierre financiero. Su ejecución depende de acuerdos institucionales, la definición de las fuentes de financiación y la estructuración de las siguientes fases.