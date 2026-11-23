La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia registró un repunte mensual en octubre de 2026, impulsada principalmente por el dinamismo del sector minero-energético.
La llegada de capital extranjero alcanzó los US$872 millones en el décimo mes del año. Esta cifra refleja un incremento interanual del 24 % en comparación con octubre de 2025, cuando se registraron US$702 millones.
Sin embargo, el balance acumulado en lo corrido de 2026 todavía se mantiene ligeramente por debajo del registro del año anterior.
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De acuerdo con las cifras de la Balanza Cambiaria del Banco de la República, el flujo total de IED que ingresó al país entre enero y octubre de 2026 se ubicó en US$7.545 millones. Este monto representa una caída del 2 % frente a los US$7.732 millones reportados en el mismo periodo de 2025.
Por otro lado, la IED destinada al sector de petróleo y minería sumó US$647 millones en octubre de 2026, logrando un crecimiento del 14 % frente al mismo mes del año anterior (US$569 millones).
Este renglón, a diferencia del total general, creció 5 % en el acumulado de enero a octubre de este año, tras totalizar US$6.154 millones, cuando un año atrás el sector extractivo reportaba un consolidado de US$5.876 millones.
Inversión en el exterior y transferencias netas caen
El flujo de la inversión colombiana en el exterior, que hace referencia a los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, se situó en US$133 millones en octubre de 2026, lo que significa que este monto retornó al país, cuando un año atrás los colombianos habían enviado a otros mercados US$232 millones para inversiones.
Según el informe del BanRep, en lo corrido del año solo se han registrado retornos de inversión en dos ocasiones, además de la de octubre: febrero (US$52 millones) y mayo (US$220 millones).
Por su parte, las transferencias netas, rubro en el que pesan mayoritariamente las remesas de trabajadores, alcanzaron los US$1.227 millones el mes pasado, presentando una disminución interanual del 6 % frente a los US$ 1.302 millones de octubre de 2025.
No obstante, en el acumulado del año, estas transferencias suman US$12.941 millones, cifra un 2 % superior a los US$12.743 millones registrados en los primeros 10 meses de 2025.
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