El Gobierno Nacional incluirá dentro del Plan Nacional de Desarrollo una propuesta para reformar la Ley de APP (Asociaciones Público – Privadas), con el objetivo de ampliar el límite de las adiciones contractuales del 20 % actual hasta el 50 % y así destrabar y culminar corredores viales estratégicos sin depender de recursos inmediatos del presupuesto público.
Así lo anunció la ministra de Transporte durante su intervención en el Foro Perspectivas Económicas 2027 de Valora Analitik, donde explicó que la estrechez fiscal obliga a crear mecanismos normativos que impulsen la inversión privada y permitan terminar obras que quedaron inconclusas por falta de financiación.
«La Ley de APP hoy permite solamente una adición del 20 %. Lo que queremos es una adición del 50 % para que de verdad las obras se terminen», afirmó la funcionaria.
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Según detalló, este ajuste permitiría, por ejemplo, avanzar de manera sustancial en la doble calzada entre Barranquilla y Cartagena por la Vía al Mar, un proyecto que hoy el Ejecutivo no puede ejecutar con recursos propios, así como en otros corredores viales del país que requieren cierre financiero para finalizar sus tramos pendientes.
Impulso al crecimiento tras reformar la Ley de APP y decreto de puertos
De acuerdo con la ministra, la apuesta por reformar la Ley de APP y dinamizar las concesiones portuarias busca reactivar la economía en 2027 sin esperar a que el Estado cuente con holgura presupuestal.
«Con esto no hay que esperar a que las finanzas se saneen, sino que, al contrario, estas inversiones van a permitir impulsar la economía y el crecimiento económico el próximo año entre los puertos y la reforma a la Ley de APP. Y con eso vamos consiguiendo el saneamiento; como les dije, no hay mejor reforma tributaria que una economía que crezca de manera sostenida«, subrayó.
En paralelo, destacó la expedición del Decreto 1529 para la modernización de los puertos, una medida concertada con las sociedades portuarias, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Cormagdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Dado que bajo la Ley 01 las concesiones portuarias tienen un plazo máximo de 40 años (20 años iniciales más una única prórroga de 20 años) y los primeros contratos vencerán en un horizonte de entre seis y ocho años, la inversión privada en las terminales corría el riesgo de paralizarse.
El nuevo decreto habilita a los concesionarios a ejecutar inversiones adicionales en la etapa final de sus contratos —incluyendo vías de acceso y componentes ambientales y sociales— sin comprometer recursos del Presupuesto Nacional.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, el impulso a las inversiones privadas en puertos y carreteras resulta clave para dinamizar el crecimiento económico en 2027 y reducir los costos logísticos del país, que actualmente se ubican en el 16 %, por encima del 14 % registrado cuando Colombia ingresó a la OCDE y lejos de la meta de llevarlos hacia el 10 %.