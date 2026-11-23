La posibilidad de que el Banco de la República comience a reducir su tasa de interés en 2027 y de que el crédito recupere dinamismo dependerá, en buena medida, de que Colombia avance en un ajuste de sus finanzas públicas.
Esa es una de las principales conclusiones de Gerardo Hernández, presidente de Banco AV Villas, y Gian Piero Celia, presidente de Serfinanza, durante el Foro Perspectivas Económicas 2027, organizado por Valora Analitik.
Los banqueros señalaron que la estabilidad fiscal será determinante para mejorar las condiciones de financiación de la economía.
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Hernández considera que el país necesita aprobar una ley de ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los inversionistas y dar señales de sostenibilidad sobre las cuentas públicas. A su juicio, ese avance también podría facilitar una reducción de las tasas de interés durante el próximo año.
El presidente de Banco AV Villas explicó que el mercado está siguiendo con mayor atención el comportamiento de las tasas de los títulos de deuda pública (TES) que la propia tasa de política monetaria del Banco de la República. Por eso, sostuvo que una mejora en las condiciones fiscales podría reducir el costo de financiación del Gobierno y abrir espacio para que el banco central comience a recortar su tasa.
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En su perspectiva, la inflación retomaría una trayectoria descendente después de un incremento hacia el cierre de 2026. Hernández considera que el Banco de la República podría mantener estable su tasa inicialmente y comenzar a reducirla en 2027, a medida que se consoliden las señales de ajuste fiscal y disminución de los precios.
El ejecutivo también señaló que la reactivación del crédito requiere condiciones de confianza y estabilidad que permitan impulsar la inversión privada. En ese sentido, destacó la importancia de que las empresas tengan una mayor participación en los proyectos de desarrollo regional.
Crédito crecería de forma moderada y con foco en la inclusión financiera
Por su parte, Gian Piero Celia considera que la cartera de las entidades financieras llega en mejores condiciones a 2027, después de la recuperación de su calidad durante 2025 y 2026. Sin embargo, no anticipa un crecimiento especialmente significativo del crédito y advierte que el ajuste fiscal podría tener algún efecto sobre el consumo de los hogares.
El presidente de Serfinanza ve una oportunidad de expansión en la población que permanece por fuera del sistema de financiación formal. Según señaló, más de cinco millones de personas habrían salido del mercado de crédito formal, en parte por las condiciones de las tasas de interés y los cambios en la tasa de usura.
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Para Celia, reincorporar a esos usuarios es uno de los retos del sector, especialmente porque una parte de ellos termina recurriendo a mecanismos informales como el llamado gota a gota. El directivo advirtió que estas alternativas pueden cobrar tasas de entre 500 % y 1.000 % anual, además de estar relacionadas con actividades ilegales.
El ejecutivo considera que se necesitan mecanismos de garantías, mayor flexibilidad de las entidades y condiciones regulatorias que permitan atender a los segmentos de mayor riesgo. En particular, planteó revisar el efecto de la tasa de usura, pues cuando el límite regulatorio no compensa el riesgo de prestar a determinados clientes, las entidades pueden dejar de ofrecerles financiación.
Celia explicó que cerca del 70 % de los clientes de Serfinanza pertenece a los estratos 1, 2 y 3 y que la mayoría son independientes, por lo que la entidad viene desarrollando soluciones para atender a esa población junto con su socio Olímpica.
Gobierno plantea ampliar la financiación de las regiones
Desde el Gobierno, Julián Buitrago, director de Planeación Nacional, coincidió en que el ajuste fiscal es indispensable para estabilizar las finanzas públicas y abrir espacio al crédito productivo.
El funcionario agregó que el próximo Plan Nacional de Desarrollo busca dar mayor capacidad a los entes territoriales para financiar sus propios proyectos mediante créditos de la banca local y organismos multilaterales.
Entre las propuestas mencionó permitir que las regiones accedan a financiación a plazos de hasta 20 años para proyectos de impacto.
La iniciativa busca que los gobiernos locales tengan un papel más activo en la financiación de sus proyectos, mientras el Gobierno Nacional actúa como facilitador de esa relación con las entidades financieras.