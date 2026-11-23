La carga aérea internacional de Colombia creció cerca de 40 % entre 2015 y 2025. Actualmente, US$1 de cada US$5 que exporta el país se transporta por avión, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
El dato refleja el peso de la carga aérea en el comercio exterior, la IATA también reveló que entre 2015 y 2025 la carga aérea internacional del país creció cerca de 40 %, hasta superar las 818.000 toneladas al año.
La diferencia también se evidencia en el valor de las mercancías transportadas. Durante el primer semestre de 2026, cada kilogramo exportado por vía aérea tuvo un valor promedio de US$27,3, frente a apenas US$0,48 en los demás modos de transporte.
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Este comportamiento está relacionado con el tipo de productos que Colombia envía al exterior. Los perecederos representan cerca de 88 % de las exportaciones aéreas, con las flores como uno de los principales productos de la oferta exportadora.
En 2025, Colombia exportó más de 314.000 toneladas de flores por vía aérea, equivalentes a US$2.270 millones. Esta industria genera alrededor de US$2.400 millones al año y sostiene más de 200.000 empleos, de acuerdo con IATA.
Además de las flores, productos como frutas, café y pescado están llegando a nuevos mercados internacionales. Estados Unidos continúa como el principal destino de las exportaciones aéreas colombianas, con cerca de 70 % de participación, aunque Europa, Asia y Medio Oriente ganan terreno. Entre los mercados que registran avances están España, Polonia, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.
Miami concentra el tráfico de carga aérea
El crecimiento también se refleja en las operaciones de transporte. Durante el primer semestre de 2026, el volumen movilizado en aviones cargueros aumentó 30,7 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que la carga transportada en vuelos de pasajeros creció 3,7 %.
En el segmento de cargueros, las cinco principales rutas concentraron cerca de 70 % del tráfico. Bogotá – Miami se mantuvo como la conexión más importante, con aproximadamente 158.500 toneladas transportadas, un crecimiento de 4,7 % anual y una participación de 40,9 %.
Por su parte, la ruta Medellín – Miami registró unas 61.300 toneladas, frente a las 37.000 toneladas del primer semestre de 2025. Esto representó un incremento cercano a 66 % y una participación de 15,8 % del tráfico de carga en aviones cargueros.
En los vuelos de pasajeros, la carga se concentra principalmente en rutas nacionales. Bogotá – Medellín registró un crecimiento cercano a 20 %, Bogotá – Cali aumentó 15 % y Bogotá – Cartagena avanzó 6 %. En contraste, los volúmenes disminuyeron 4 % en Bogotá – Santa Marta y 16 % en Bogotá-Madrid.
Mayor demanda internacional y presión por el combustible
El comportamiento colombiano se produce en medio de una expansión del mercado mundial. En septiembre de 2026, la demanda global de carga aérea, medida en toneladas – kilómetro transportadas, creció 7,7 % frente al mismo mes de 2025. En las operaciones internacionales, el incremento fue de 8,6 %.
La capacidad ofrecida por las aerolíneas aumentó a un ritmo menor: 2,7 % en el mercado global y 3,3 % en las operaciones internacionales. Esta diferencia evidencia una mayor utilización de la capacidad disponible.
Los envíos relacionados con inteligencia artificial también impulsaron el crecimiento de dos dígitos en las rutas del Pacífico. A esto se suma que el comercio global aumentó 3,6 % en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior y completó 42 meses consecutivos de expansión.
Sin embargo, el encarecimiento del combustible representa uno de los principales desafíos para la rentabilidad de las aerolíneas. En septiembre de 2026, el precio del combustible de aviación aumentó 103,4 % frente al mismo mes de 2025 y 17,5 % frente a agosto.
IATA proyecta que las aerolíneas destinarán cerca de US$350.600 millones al combustible durante 2026, frente a US$251.500 millones en 2025. Con ello, este rubro representaría 31 % de sus costos operativos.
Frente a este panorama, Paula Bernal, country manager de IATA para Colombia, advirtió que el crecimiento de la carga aérea exige avances en infraestructura y regulación para evitar restricciones en la capacidad de transporte.
«El crecimiento de la carga aérea en Colombia refleja una oferta exportadora que apuesta cada vez más por productos de alto valor y por llegar a nuevos mercados. Para que esa tendencia se mantenga, la infraestructura y la regulación del país deben avanzar al mismo ritmo que la demanda. De lo contrario, la falta de capacidad podría frenar ese crecimiento», señaló.