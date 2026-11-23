El presidente Abelardo de la Espriella dejó en firme dos nombramientos diplomáticos para las embajadas de Colombia en Reino Unido y Países Bajos.
El primero corresponde a Miguel Uribe Londoño, quien fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Así quedó establecido en el Decreto 1790 del 19 de noviembre de 2026.
En agosto, el Gobierno Nacional había anunciado a Uribe Londoño para asumir la misión diplomática en Londres. Sin embargo, su nombramiento no se había concretado porque estaba pendiente el beneplácito del Reino Unido.
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Mientras avanzaba ese proceso, Uribe Londoño participó en el curso de Inducción Institucional de la Cancillería, junto con otros embajadores designados, entre ellos Luis Alfonso Plazas, para Perú; Carlos Felipe Mejía, para España, y Juan Carlos Gossaín, para Francia.
Su nombramiento se conoce después de que también se publicara la hoja de vida de Alberto Rafael Cepeda Sarabia, designado para la Embajada de Colombia en Italia. Cepeda es hermano de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, una de las colectividades que integran la coalición de Gobierno. Su nombre ya sonaba para ese cargo desde hace más de un mes, cuando se conoció su declaración de conflictos de intereses.
Por otro lado, mediante el mismo movimiento de designaciones diplomáticas, el Gobierno Nacional nombró a Martín Eduardo Botero Cardona como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno del Reino de los Países Bajos.
Cardona es un abogado colombiano radicado en Europa, especializado en derecho constitucional europeo y justicia transicional.
Su nombramiento es relevante porque desde La Haya, sede de la representación diplomática colombiana, se gestionan las relaciones del país con organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de Arbitraje.