La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, por las investigaciones relacionadas con la presunta falsedad de sus títulos académicos.
La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, luego de que surgieran cuestionamientos sobre la autenticidad de los documentos que la congresista habría presentado para acreditar su formación profesional y académica.
El caso ya había generado una reacción dentro del Pacto Histórico. La colectividad solicitó la renuncia de Estrada después de evaluar su situación en el Comité de Ética, con el propósito de evitar que su eventual salida derivara en la aplicación de la figura de la silla vacía.
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El movimiento político aclaró que la solicitud se hizo respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, pero reiteró su compromiso con la honestidad, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública.
Cuestionamientos sobre títulos y posibles efectos en su curul
Las controversias comenzaron luego de que se conocieran dudas sobre la autenticidad de un título que identificaba a Estrada como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia.
La institución habría señalado que no existen registros que acrediten su graduación de ese programa académico y que el documento presentado, con fecha de grado del 16 de noviembre de 2021, no fue expedido por la universidad.
A esto se sumaron cuestionamientos sobre un diploma de bachillerato. La Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta tres indagaciones contra la congresista por el presunto delito de falsedad en documento público. Además, se han radicado denuncias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la posible presentación de documentos académicos falsos.
Estrada, de 27 años, es representante a la Cámara por Antioquia para el periodo 2026-2030 e integra la Comisión Segunda del Legislativo.
Su eventual salida también podría tener consecuencias sobre la conformación del Congreso. El caso ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar la figura de la silla vacía, que impide reemplazar determinadas curules cuando se configuran las condiciones constitucionales relacionadas con delitos específicos, entre ellos conductas de corrupción y delitos contra la administración pública.
La controversia también ha abierto un nuevo frente de debate dentro del Legislativo, en el que han surgido cuestionamientos sobre la formación académica de otros integrantes del Gobierno Nacional. Entre ellos están la ministra de Cultura, Paola Holguín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, cuyos estudios también han sido objeto de solicitudes de aclaración.