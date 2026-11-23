Los usuarios de Nequi podrán guardar dólares digitales y recibir recompensas de hasta 6 % efectivo anual (E.A.) a través de un servicio ofrecido y operado por Wenia, la empresa de activos digitales de Grupo Cibest (Bancolombia).
La opción permite mantener los recursos sin un plazo mínimo de permanencia y retirar el dinero de forma parcial o total cuando lo necesiten.
El programa funciona con USDW, la moneda digital de Wenia. Los usuarios pueden destinar desde 1 USDW a Recompensas y el porcentaje que reciben depende de la cantidad de dólares digitales que mantengan allí. La tasa es definida por Wenia y puede cambiar de acuerdo con las condiciones vigentes del programa.
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La primera recompensa se genera en un plazo máximo de 24 horas después de ingresar los recursos. Posteriormente, se calcula cada 12 horas. Antes de guardar sus dólares digitales, los usuarios pueden consultar en el sitio web de Wenia la tasa y las condiciones aplicables.
Nequi habilita el acceso a esta opción desde su aplicación e integra el depósito como medio de pago, mientras que Wenia tiene a su cargo la oferta y operación de los servicios relacionados con los activos digitales.
Para acceder, los usuarios deben ingresar a la sección Servicios de Nequi, seleccionar Finanzas y luego Compra y vende USDW. Desde allí pueden entrar a Wenia, completar el proceso de activación o verificación solicitado por esa plataforma, comprar dólares digitales con el saldo disponible en Nequi y elegir cuánto quieren destinar a Recompensas.
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Envíos y recepción de dólares desde Estados Unidos
La integración también permite comprar y vender dólares digitales desde Nequi y acceder a la Cuenta Global de Wenia, con la que es posible enviar dólares digitales a cuentas bancarias de Estados Unidos y recibirlos desde ese país.
Estas operaciones tienen costos fijos: el envío cuesta US$3,5, incluido el IVA, y la recepción, US$2,5, también con el impuesto incluido. El valor de la recepción se descuenta del monto enviado, mientras que el costo del envío se resta directamente del saldo del usuario.
Los movimientos pueden tardar entre uno y tres días hábiles. Antes de confirmar cada operación, los usuarios pueden consultar en la aplicación los costos y las condiciones correspondientes.
“Con Wenia, nuestros usuarios pueden explorar nuevas formas de gestionar activos digitales desde una app que ya conocen, con información visible para decidir según sus necesidades. Esta evolución se conecta con nuestro propósito de mejorar la relación de las personas y los negocios con la plata para cumplir sus sueños”, afirmó Rubén Vargas, director de Desarrollo de Producto de Nequi.