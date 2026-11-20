Atender a un cliente, recibir un pago, revisar las cuentas y resolver los pendientes del día son algunas de las tareas que debe asumir una persona que tiene un negocio. En muchos casos, el mismo emprendedor se encarga de todo y, entre tantas responsabilidades, puede terminar mezclando el dinero de su actividad comercial con sus gastos personales, sin tener claridad sobre cuánto vendió o cuánto le quedó al final de la jornada.
Esta es una de las situaciones cotidianas que enfrentan quienes tienen una tienda, un restaurante, un emprendimiento o venden productos y servicios por su cuenta. Para ellos, contar con alternativas que faciliten los cobros y permitan llevar un mejor seguimiento de sus movimientos puede hacer la diferencia en la administración del negocio.
En ese contexto, Nequi Negocios es la app de Nequi pensada para los negocios, una mano extra para quienes deben encargarse de distintas tareas al mismo tiempo. Su propuesta reúne opciones para recibir pagos de los clientes, consultar ventas y movimientos y acceder a funcionalidades que facilitan la gestión diaria, sin que digitalizarse implique cambiar de golpe la manera de trabajar.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La acogida de esta propuesta se refleja en sus cifras: Nequi Negocios registró 170.000 usuarios únicos al cierre de octubre, mientras que más de 300.000 clientes reciben pagos mediante QR Negocios. Estos datos muestran cómo los medios digitales se han convertido en una alternativa para acompañar la actividad comercial de diferentes emprendimientos.
Múltiples opciones de cobro para evitar perder una venta
Uno de los retos de cualquier negocio es ofrecer alternativas de pago que respondan a las necesidades de sus clientes. No todas las personas llevan efectivo ni prefieren pagar de la misma manera. Por eso, contar con diferentes opciones puede facilitar una compra y evitar que una venta se quede en el camino.
Desde Nequi Negocios, los emprendedores pueden recibir pagos con tarjeta al convertir su celular en un datáfono, siempre que el dispositivo cuente con tecnología NFC, una opción que funciona tanto en celulares Android como en iPhone compatibles.
A esto se suman los links de pago, que permiten crear y enviar enlaces para que los clientes realicen sus compras, y los pagos mediante QR Negocios, con los que pueden recibir dinero desde cualquier banco que haga parte de Bre-B.
Por su parte, el uso del QR también ha permitido que los comercios incorporen otras posibilidades en sus ventas. De acuerdo con las cifras de Nequi, más de 8.000 comercios han recibido propinas a través de su QR Negocios, una alternativa para que los clientes puedan reconocer el servicio recibido mediante pagos digitales, adicional a la opción de recibir pagos.
Pero recibir el dinero es solo una parte del proceso, pues también es importante saber qué pasó con esos recursos después de una venta y tener información para organizar las cuentas.
Separar las cuentas y entender cuánto vende el negocio
Entre las dificultades que pueden enfrentar los emprendedores se encuentra mezclar el dinero que reciben por sus ventas con el que utilizan para sus gastos personales. Cuando esto ocurre, puede resultar más complicado identificar cuánto ingresó realmente al negocio, cuáles fueron sus gastos y qué recursos están disponibles para reinvertir.
Por eso, además de facilitar los cobros, Nequi Negocios permite consultar los movimientos y las ventas, generar reportes y tener más información sobre el comportamiento de su negocio.
Esto puede ayudar a responder preguntas habituales como cuánto se vendió durante el día, qué movimientos se realizaron o cómo se están comportando los ingresos. Así, los emprendedores cuentan con más elementos para organizar sus recursos, revisar sus gastos y tomar decisiones sobre las necesidades de su negocio.
La propuesta también contempla el registro de empleados, una funcionalidad que permite dar acceso a integrantes del equipo para apoyar diferentes tareas. De esta manera, la gestión no tiene que depender exclusivamente de una persona y el equipo puede contar con alternativas para apoyar la operación cotidiana.
Digitalizarse no significa cambiarlo todo
Para muchos emprendedores, incorporar soluciones digitales puede generar dudas, especialmente cuando llevan años administrando sus negocios de una manera determinada. Sin embargo, comenzar a utilizar este tipo de alternativas no necesariamente exige transformar toda la operación.
Un negocio puede dar sus primeros pasos al recibir pagos digitales, utilizar el celular para cobrar con tarjeta o enviar un link de pago a un cliente que no está presente físicamente. Después, puede incorporar otras funcionalidades, como consultar sus movimientos, generar reportes o registrar empleados.
Así, Nequi Negocios busca ser una mano extra para quienes son toderos en sus emprendimientos: desde quienes atienden una tienda y reciben pagos durante todo el día hasta quienes venden por redes sociales o prestan servicios de manera independiente.
La app está disponible para descargar en Google Play y App Store, donde los interesados pueden encontrar Nequi Negocios y conocer sus funcionalidades. Con alternativas para cobrar, consultar ventas y movimientos y facilitar algunas tareas de administración, los emprendedores pueden incorporar soluciones digitales a su ritmo y dedicar más tiempo a hacer crecer sus negocios.