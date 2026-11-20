GOU Payments, la empresa de infraestructura de pagos de Grupo Aval, y zulu, la fintech de pagos internacionales y tesorería para empresas, anunciaron el lanzamiento de la nueva Red de Pagos Instantáneos de zulu.
Con esta solución, las empresas colombianas pueden enviar pagos inmediatos de hasta $250 millones, 24 horas al día y 7 días a la semana, a una red inicial de más de 15 bancos. En las próximas semanas, ese tope subirá a $500 millones.
Cabe señalar que, hasta hoy, los pagos empresariales en Colombia dependían de horarios bancarios, procesos manuales y tiempos de espera que van de unas horas a varios días. Bre-B cambió las transferencias del día a día, pero sus topes dejan por fuera buena parte de los pagos que mueven a las empresas, como los pagos a proveedores, las dispersiones y otras operaciones de tesorería.
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“Vivimos en un mundo instantáneo, pero los pagos de las empresas seguían funcionando al ritmo de una oficina bancaria. Nos habíamos acostumbrado a esperar y a la llamada de ‘¿ya entró el pago?’. Con Gou Payments decidimos que eso debería cambiar. Desde hoy, una empresa en Colombia puede pagarle a un proveedor un domingo a medianoche y el pago llega de inmediato”, afirmó Esteban Villegas, CEO de zulu.
Gracias al trabajo conjunto, entre zulu, Gou Payments y Banco de Occidente, se habilitó una infraestructura para que las empresas paguen de inmediato montos por encima de esos límites, sin filas, sin integraciones Host to Host y sin trámites presenciales.
“En Gou Payments y en Grupo Aval creemos que la infraestructura de pagos del país tiene que moverse a la misma velocidad que las empresas. Esta alianza con zulu marca un antes y un después para quienes se habían acostumbrado a esperar. Ahora tienen pagos empresariales inmediatos, a cualquier hora y por montos que antes no eran posibles”, señaló Isabel Cristina Martínez, CEO de Gou Payments.
Es importante recordar que zulu fue la primera fintech conectada a Gou Payments, con Banco de Occidente como banco sponsor y así obtuvo acceso indirecto a Bre-B. La red arranca con más de 15 bancos y seguirá sumando entidades en los próximos meses.