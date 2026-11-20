María Fernanda Suárez, recientemente nombrada presidenta del Banco de Bogotá, presentó las prioridades que orientarán su gestión durante la teleconferencia con inversionistas para el tercer trimestre de 2026.
La ejecutiva señaló que su agenda estará concentrada en cinco frentes: acelerar el crecimiento rentable, fortalecer la propuesta de valor para los clientes y la posición competitiva del banco, mejorar la productividad y la eficiencia operativa, impulsar la transformación tecnológica y mantener la disciplina en la gestión de riesgos y la asignación de capital.
“Nuestra ambición es construir un banco más competitivo, más eficiente y consistentemente más rentable”, afirmó Suárez, quien también planteó que la entidad buscará avanzar en la generación de valor sostenible.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Durante la presentación, la presidenta explicó que los resultados del tercer trimestre incorporaron por primera vez dos meses de las operaciones de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá.
En ese periodo, la cartera bruta creció 7,5 %, hasta $108 billones, mientras que los depósitos alcanzaron $109 billones.
La utilidad neta atribuible a los accionistas fue de $237.000 millones y la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 6,4 %. Sin considerar el impacto estimado de la operación con Itaú, esos resultados habrían sido de $272.000 millones y 7,3 %, respectivamente.
Banca premium de Banco de Bogotá se duplicó con negocio de Itaú
La adquisición del negocio de banca minorista de Itaú permitió al Banco de Bogotá incorporar aproximadamente $6,6 billones en activos, $4,3 billones en pasivos y 200.000 clientes activos. Con esta operación, la entidad prácticamente duplicó su base de clientes en el segmento premium.
En Colombia, el banco ganó 84 puntos básicos de participación en el mercado de crédito y 67 puntos básicos en depósitos, lo que fortaleció su posición en banca minorista y amplió su base de financiación.
Uno de los indicadores destacados por Suárez fue la retención de los clientes adquiridos. A septiembre, más del 95 % continuaba en la principal filial del Grupo Aval.
La entidad busca ahora profundizar las relaciones con estos clientes y convertirlos en usuarios de sus principales servicios financieros, además de traducir la ampliación de su base de negocio en crecimiento rentable.
Relacionado: Colombia está cada vez más cerca a tener una deuda insostenible, advierte informe del Banco de Bogotá
Por su parte, el CFO del Banco de Bogotá, Sergio Sandoval, destacó los avances en la transformación digital de la entidad. Entre ellos mencionó la ampliación de los canales de autogestión, el desarrollo de servicios para operaciones internacionales y la adopción de pagos inmediatos en el segmento corporativo, así como la expansión de Bre-B.
También señaló que los desembolsos del crédito de consumo de bajo monto crecieron más de 70 %. Esta línea está diseñada para ampliar el acceso al crédito.
En materia de financiación sostenible, el banco reportó un portafolio de $25,5 billones, de los cuales $8,3 billones corresponden a cartera verde y $17,2 billones a cartera social. Dentro de esta última, $4,9 billones están destinados a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.
Expectativas de Banco de Bogotá y la economía colombiana
Por su parte, Javier Dorich, responsable de Desarrollo Corporativo y Relación con Inversionistas, indicó que el Banco de Bogotá proyecta un crecimiento de la cartera cercano a 15 % para 2026, incluyendo los créditos incorporados con Itaú, y de 10 % para 2027.
El ejecutivo también señaló que el crecimiento de los créditos comerciales ha sido más lento por la mayor competencia por clientes de gran tamaño, aunque la entidad espera recuperar el ritmo en ese segmento.
Además, el banco espera cerrar 2026 con una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de entre 7 % y 7,5 %, y elevarla a un rango de 10 % a 11 % en 2027.
En cuanto a las perspectivas económicas, el equipo de investigaciones del Banco de Bogotá proyecta que la economía colombiana crecerá cerca de 2 % en 2026. Para 2027, estima que la expansión podría ubicarse por debajo de ese nivel, en línea con la meta de crecimiento de 1,8 % planteada por el Gobierno.
Entre los factores que han limitado la actividad económica, la entidad mencionó las altas tasas de interés, la apreciación del peso, la debilidad de las exportaciones y la moderación del gasto de los hogares y del sector público.
En materia de inflación, el banco estima que el indicador cerrará 2026 en 6,8 % y 2027 en 5,2 %. Durante el tercer trimestre volvió a acelerarse y llegó a 6,3 % en octubre, impulsada principalmente por los precios regulados, las tarifas de energía y el costo de los servicios y los alimentos.
Respecto a la política monetaria, el Banco de la República elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos en septiembre y la mantuvo en 12,25 % en octubre.
El equipo económico del Banco de Bogotá considera que el ciclo de incrementos podría haber terminado en ese nivel, siempre que continúe la desaceleración de la actividad económica, se modere la inflación básica, el Congreso apruebe el ajuste fiscal y el incremento salarial de 2027 responda a criterios técnicos.