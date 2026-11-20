Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Colombia, la Patria Milagro”, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), contemplan fortalecer las negociaciones centralizadas de medicamentos para enfermedades huérfanas, tecnologías con riesgo de suministro y tratamientos de alto costo.
Las medidas hacen parte de la estrategia de eficiencia en la asignación y uso de los recursos del sistema de salud, a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, que también incluye revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), ajustar los presupuestos máximos y evaluar mecanismos de recobro para tecnologías de bajo valor terapéutico.
El diagnóstico del Gobierno advierte sobre las dificultades en el acceso a medicamentos. En 2025, el 53,1 % de las personas que tenían medicamentos formulados recibió la totalidad de estos por cuenta de su EPS, frente al 65 % registrado en 2024, una caída de 11,9 puntos porcentuales.
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A esto se suma la dependencia de importaciones de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, que expone al país a riesgos de desabastecimiento e interrupciones en la cadena de suministro.
¿Cómo funcionaría la compra centralizada de medicamentos?
El PND busca fortalecer la capacidad de negociación del Ministerio de Salud para adquirir medicamentos y tecnologías sanitarias, especialmente aquellos con precios elevados, oferta limitada o riesgos de suministro.
El mecanismo ya tiene antecedentes regulatorios. La Resolución 542 del 31 de marzo de 2025 estableció criterios para la compra centralizada, distribución y suministro de medicamentos para enfermedades huérfanas no financiados con recursos de la UPC.
Estas adquisiciones se realizan a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de conseguir precios inferiores a los del mercado colombiano.
La normativa reconoce que este tipo de medicamentos enfrenta precios elevados y una oferta limitada por condiciones de monopolio, lo que dificulta su adquisición y acceso para los pacientes.
El mecanismo también se extendió a otros tratamientos. La Resolución 1780 del 5 de agosto de 2026 fijó la compra centralizada del antirretroviral para el VIH que combina dolutegravir, lamivudina y tenofovir. Posteriormente, la Circular Externa 033 del 21 de octubre estableció la ruta para su suministro y seguimiento.
En este caso, la adquisición se realiza con recursos no financiados por la UPC de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través del Fondo Rotatorio de la OPS.
PND también propone recobros y revisar la UPC
El documento del Gobierno también contempla evaluar mecanismos de recobro para tecnologías de bajo valor terapéutico y servicios complementarios, aunque no precisa cuáles entrarían en esta categoría ni cómo funcionaría el mecanismo.
Además, plantea revisar la metodología de cálculo de la UPC, los presupuestos máximos y los mecanismos de financiación y pago de nuevas tecnologías, con incentivos para la prescripción responsable y la asignación de recursos vinculada a resultados en salud.
Estas medidas se presentan en un contexto de presión financiera sobre el sistema. Las bases del PND advierten que los problemas en la financiación de tecnologías, la UPC y los mecanismos de asignación y pago comprometen la solvencia de los actores y el flujo de recursos.
A junio de 2026, las EPS registraban un patrimonio negativo de $18,7 billones, según el diagnóstico citado en el análisis de Sectorial.
Sin embargo, las bases del Plan Nacional de Desarrollo no establecen montos, metas ni cronogramas para ampliar las compras centralizadas o implementar los recobros.
Producción nacional de medicamentos y soberanía sanitaria
Otro de los componentes de la estrategia es reducir la vulnerabilidad del país frente a la dependencia de proveedores internacionales.
Para ello, el Gobierno propone impulsar alianzas público-privadas, académicas y productivas orientadas a la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica y la producción nacional de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos considerados estratégicos.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades locales de producción y responder a eventuales interrupciones en las cadenas globales de abastecimiento.
El alcance de las compras centralizadas dependerá de los medicamentos y tecnologías que finalmente sean incluidos en el mecanismo.
Para los laboratorios que comercializan productos sin competidores, la negociación centralizada podría modificar sus condiciones comerciales, al pasar de negociar con diferentes EPS a hacerlo con un comprador central.
Las EPS y los gestores farmacéuticos también podrían enfrentar cambios en los procesos de adquisición y financiación de determinados medicamentos, aunque mantendrían responsabilidades relacionadas con su distribución y suministro.
Por su parte, los recobros podrían modificar la distribución de los costos de las tecnologías de bajo valor terapéutico, dependiendo de la reglamentación que se expida.
La definición de qué tratamientos entrarán en la compra centralizada, cómo se determinará el bajo valor terapéutico y qué ajustes tendrá el sistema de presupuestos máximos serán algunos de los puntos que deberán concretarse en el articulado del proyecto de ley del PND 2026-2030.
Plan de choque de medicamentos: ¿cuántas personas siguen pendientes?
El plan de choque que adelanta el Gobierno para mejorar la entrega de medicamentos registraba, al corte del 10 de noviembre de 2026, un total de 602.685 personas y 1.043.906 registros en el tablero de seguimiento.
De ese total, 323.374 personas permanecían con cierre pendiente, mientras que los registros pendientes ascendían a 582.239, equivalentes al 55,78 % del total. Esto significa que poco más de la mitad de los registros contabilizados en el tablero aún figuraban sin cierre.
En cuanto al volumen de medicamentos, el reporte mostraba 29.844.008 unidades prescritas y 29.186.724 unidades reportadas pendientes. De estas últimas, 29,1 millones correspondían a unidades reportadas dentro del seguimiento, equivalentes al 97,80 % frente al total de unidades prescritas.
Sin embargo, el indicador de dispensación mostraba un avance menor. El tablero registraba 16.132.415 unidades dispensadas para el cierre de pendientes, equivalentes al 55,27 % de las unidades reportadas en ese indicador.
Las cifras reflejan el volumen de medicamentos que continúa bajo seguimiento para su entrega a los pacientes.