La sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia atraviesa un momento crítico. Así lo aseguran los analistas del Banco de Bogotá, quienes describen la actual situación del país como una «carrera entre dos variables»: la tasa de interés que la Nación paga por sus acreencias y el ritmo al que avanza la economía.
De acuerdo con el análisis de la entidad financiera, cuando el crecimiento económico supera la tasa del endeudamiento, el peso de las obligaciones fiscales tiende a aliviarse con el tiempo; sin embargo, cuando los intereses avanzan más rápido que la producción, la deuda empieza a ganar la carrera y el ajuste fiscal se vuelve inevitable.
Esto llevo a Banco de Bogotá a concluir que Colombia se encuentra en una condición de insostenibilidad de su deuda, en la cual la tasa de interés que paga el Estado alcanza niveles máximos mientras el crecimiento económico retrocede a mínimos.
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Y es que, durante el tercer trimestre, mientras el crecimiento nominal de la economía se ubicó en un 6,1 %, el cupón promedio de la deuda de la Nación escaló al 8,9 %, registrando su nivel más alto desde 2009.
De hecho, el informe advierte que esta brecha ha sido una constante a lo largo de 2026: a septiembre, el país acumuló nueve meses consecutivos en los que la tasa de la deuda pública superó la expansión económica nominal de 12 meses.
Lo que la historia demostró en episodios similares
El reporte del Banco de Bogotá subraya que la activación de esta condición de insostenibilidad no es un fenómeno menor, pues en la historia reciente del país ha derivado en incrementos sustanciales del endeudamiento público en tres ocasiones.
Durante la crisis financiera global de 2009, el choque de las hipotecas subprime provocó que la tasa de la deuda superara al crecimiento durante 18 meses, elevando la deuda neta del Gobierno del 35,3 % al 37 % del PIB entre 2008 y 2010.
Tras el desplome del precio del barril Brent desde más de US$100 a cerca de US$40 en 2016, la insostenibilidad se prolongó por 48 meses, impulsando la deuda neta del 43,2 % al 46,3 % del PIB entre 2013 y 2018.
Luego, durante la pandemia por el Covid-19 (2020), la emergencia sanitaria mantuvo activa la brecha por 15 meses, disparando la deuda neta del 48,4 % al 60 % del PIB entre 2019 y 2021.
Para esta ocasión y con el fin apagar la alerta de insostenibilidad y evitar una mayor acumulación de obligaciones, la entidad financiera sostiene que Colombia debe implementar un paquete integral de medidas que incluyen una reactivación de la inversión y un ajuste fiscal riguroso.
Esto implica, en detalle, adoptar políticas públicas focalizadas en impulsar la inversión para que se consolide como el verdadero motor del crecimiento económico y acompañar la reactivación con una consolidación fiscal orientada a moderar la prima de riesgo país y rebajar las tasas de interés a las que se endeuda el Estado.
Adicionalmente, el Banco de Bogotá señala tres eventos determinantes de corto plazo que marcarán la posibilidad de desactivar esta condición: el trámite de la ley de rescate económico, el acuerdo que se concrete con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resultado de la negociación del salario mínimo.
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