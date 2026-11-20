El crecimiento de las importaciones aéreas y la solidez del mercado exportador de flores están abriendo nuevas oportunidades para el negocio de carga en Colombia. En ese escenario, Latam Cargo prepara una apuesta de largo plazo con la construcción de una nueva bodega en el Aeropuerto El Dorado, que le permitirá triplicar su capacidad operativa en Bogotá.
En entrevista con Valora Analitik, Santiago Álvarez, chief commercial officer de Latam Cargo, habló sobre esta inversión, las perspectivas del mercado colombiano y los retos que enfrenta la industria logística.
¿Cuál es el diferencial que hace de Latam Cargo una compañía distinta frente a otros servicios de transporte de carga aérea?
Latam Cargo es la aerolínea de carga más grande de Latinoamérica. Contamos con una red apalancada en 20 aviones Boeing 767 y, además, tenemos acceso a las bodegas de todos los aviones de pasajeros de la red del grupo Latam Airlines.
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Desde el punto de vista del tamaño y el alcance, tenemos una gran capacidad para llegar a cualquier destino que un cliente requiera en Suramérica, Norteamérica y Europa. Esto nos permite conectar nuestra región con el mundo.
Otro aspecto es la confiabilidad del servicio. Somos una compañía centrada en las necesidades del cliente y en mejorar constantemente su experiencia al hacer negocios con nosotros, además de enfocarnos en cumplir nuestras promesas de entrega.
Diría que estos son dos de nuestros principales pilares: la red y la confiabilidad.
Un tercer punto importante es el trabajo que hacemos en materia de sostenibilidad, en coordinación con los diferentes actores de la cadena logística. Buscamos reducir las emisiones de carbono y generar el menor impacto posible en las comunidades donde operamos.
Estos tres frentes son los más relevantes de nuestro diferencial, además de algo que es fundamental para cualquier compañía, que es ofrecer precios competitivos a nuestros clientes.
¿Qué representa Colombia como mercado y cuáles son las principales oportunidades de crecimiento que identifican en el país?
Colombia es un mercado muy relevante para nosotros porque tiene un fuerte componente exportador de flores, principalmente hacia Estados Unidos. En ese mercado participamos con el 35 % del volumen total de flores que se exporta desde Colombia hacia ese país.
También tenemos una participación relevante en el mercado importador, que viene creciendo de manera acelerada. Este año, las importaciones en Colombia han aumentado alrededor de 25 %. En ese sentido, apalancamos esta operación en nuestra flota carguera, que es ideal para el transporte de flores y de este tipo de productos.
En cuanto al futuro, vemos grandes oportunidades. Creemos que el crecimiento de los segmentos farmacéutico y de alta tecnología, especialmente por todos los centros de datos que se están construyendo en el mundo para soportar la inteligencia artificial, abrirá posibilidades importantes para las importaciones.
Al mismo tiempo, esperamos que el mercado exportador de flores se mantenga sólido y continúe apoyando nuestra operación.
Recientemente anunciaron una nueva bodega en el Aeropuerto El Dorado ¿Qué impacto tendrá esta inversión en su capacidad operativa en Colombia?
Esta inversión es supremamente importante porque El Dorado es un aeropuerto con mucha congestión y cuya área de carga ya está bastante saturada. Además, no vemos que los nuevos proyectos contemplen desarrollos adicionales en esta zona, por lo que contar con este espacio es estratégico para nosotros.
La nueva área nos permitirá construir una bodega con la que podremos triplicar nuestra capacidad operativa en Bogotá, al sumar 4.300 metros cuadrados dentro del aeropuerto.
El proyecto también contempla aumentar alrededor de 20 % el espacio de nuestra bodega de frío, donde manejamos las exportaciones de flores que requieren control de temperatura.
Asimismo, podremos ampliar la bodega de carga doméstica y crear un nuevo espacio diseñado para atender el creciente flujo de importaciones.
Como lo mencioné, estamos viendo que la carga aérea de importación hacia Colombia, especialmente la relacionada con el comercio electrónico, viene creciendo de manera acelerada. Por eso, vamos a crear este nuevo espacio y a buscar aliados con los que podamos desarrollar todo el manejo y la gestión de paquetería.
¿Cuáles son las expectativas a largo plazo?
Un punto importante es que esta inversión que está haciendo Latam Cargo para construir una nueva bodega en Bogotá tiene una perspectiva de largo plazo. Demuestra la confianza que el Grupo Latam ha venido depositando en Colombia a través de los diferentes negocios en los que participa en el país.
Es una inversión que va mucho más allá de una temporada o de un ciclo económico. Tiene una visión de largo plazo y responde a la intención de apalancar el crecimiento futuro que seguimos viendo en Colombia, así como de continuar desarrollando el comercio exterior del país.
Foto: Santiago Álvarez, chief commercial officer de Latam Cargo
Además de esta inversión, ¿cómo avanza el plan de modernización de bodegas, sistemas de inspección y equipos en otras ciudades del país?
En el mercado doméstico colombiano también estamos trabajando para fortalecer nuestra operación regional.
Hoy Latam participa con 46 % del mercado de carga que se moviliza en las bodegas de los aviones de pasajeros, según cifras de la Aerocivil. Dentro de este plan estamos ejecutando inversiones tanto en bodegas como en la renovación de equipos de rayos X. También estamos incorporando tecnología en nuestros counters para acelerar los procesos de recepción y entrega de carga en tres aeropuertos muy importantes para nosotros: San Andrés, Leticia y Pereira.
¿En qué países tiene presencia Latam Cargo y cuáles son las principales rutas que ha incorporado?
Tenemos tres operadores cargueros dentro del grupo y presencia en los mercados domésticos donde Latam tiene participación: Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia.
Además, contamos con un operador carguero en Colombia, donde actualmente tenemos nueve de los 20 aviones de carga de nuestra flota registrados bajo el permiso de operación colombiano. Esto demuestra el papel protagónico que tiene el país dentro de la estructura del negocio de carga.
Tenemos una operación bastante fuerte conectando a Europa con Sudamérica. Volamos a 10 ciudades europeas desde Brasil y, a través de nuestros aviones de pasajeros, también transportamos carga hacia ese mercado.
Adicionalmente, tenemos un servicio con 15 frecuencias semanales de aviones cargueros que atienden el mercado europeo. Estos vuelos pasan por nuestro hub de Bruselas hacia Brasil y, desde allí, la carga se distribuye al resto de Suramérica.
En EE. UU. también tenemos una presencia importante, concentrada mayormente en Miami, que es nuestro principal centro de operaciones. Desde allí conectamos prácticamente todas las ciudades importantes de Suramérica, mediante un servicio combinado de aviones de pasajeros y cargueros. En general, tenemos una presencia amplia y una alta capilaridad dentro de la región.
En términos de demanda, ¿cuáles son las temporadas de mayor movimiento?
Latam Cargo moviliza alrededor de un millón de toneladas de carga al año. De ese volumen, cerca del 40 % corresponde a productos frescos que se exportan desde Suramérica hacia Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Por eso, somos una aerolínea con bastante experiencia y especialización en el movimiento de productos perecederos.
Tenemos cámaras de frío en todos nuestros principales centros de operaciones. En este segmento identificamos dos temporadas importantes. Una está relacionada con las flores, particularmente las temporadas de San Valentín y del Día de la Madre. La otra corresponde a la fruta en Chile, especialmente la temporada de cerezas, que ocurre durante las últimas semanas del año.
En este momento estamos atravesando precisamente ese periodo de alta demanda, con exportaciones que inicialmente se dirigen a China y que luego se complementan con algunos envíos hacia Estados Unidos.
¿Qué sectores están generando actualmente más carga para la compañía?
Por el lado de las importaciones, tanto en Estados Unidos como en Europa vemos un crecimiento importante del movimiento de paquetería relacionada con el comercio electrónico. Esta línea de negocio viene creciendo a doble dígito y actualmente representa alrededor de 25 % de la carga de importación que movilizamos desde Europa y Norteamérica hacia Suramérica. En ese sentido, Brasil y Colombia son dos mercados protagonistas en este segmento.
También vemos bastante movimiento de productos farmacéuticos. Este año hemos registrado algunos picos relacionados con los medicamentos GLP-1, que se utilizan para reducir el peso y que están teniendo mucha demanda en la región.
Otro segmento importante es el de maquinaria y sus partes. Transportamos equipos y componentes para el sector minero desde Chile y Perú, así como maquinaria del sector agroindustrial de Brasil. También movilizamos piezas del sector aeroespacial brasileño, donde se encuentra la fábrica de Embraer.
Finalmente, tenemos un flujo importante de autopartes, especialmente las relacionadas con vehículos comerciales. Brasil tiene un mercado bastante fuerte en buses y camiones, por lo que movilizamos una cantidad importante de componentes de ese sector en nuestros aviones cargueros.
Esos son, a grandes rasgos, los sectores más importantes para nuestra operación.
Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria logística y qué oportunidades están pendientes por desarrollar?
Creemos que el mayor desafío que enfrenta hoy la industria tiene que ver con su transformación digital. De hecho, Latam está impulsando su propia transformación al interior de la organización y nosotros la estamos desarrollando sobre tres pilares.
El primero está relacionado con mejorar la experiencia del cliente y hacer que hacer negocios con Latam sea fácil. Buscamos ser una compañía multicanal y darles a los clientes la posibilidad de autogestionar sus procesos a través de herramientas digitales, en un negocio que es básicamente B2B.
El segundo pilar tiene que ver con optimizar el uso de nuestros activos, es decir, con el movimiento de la carga dentro de las bodegas y con la manera en que organizamos los productos dentro del avión, para aprovechar al máximo el espacio disponible y maximizar el peso transportado.
Finalmente, tenemos un tercer pilar que es integrar la cadena logística. En este frente existe una iniciativa global muy importante llamada One Record, liderada por la IATA, que plantea un estándar para transmitir información de manera segura y confiable entre aerolíneas, operadores de asistencia en tierra (ground handlers), encargados de movilizar la carga entre las bodegas y los aviones, y las aduanas.
En la medida en que logremos conectar toda la cadena logística y que la información fluya de manera sincronizada, transparente y sencilla, los clientes podrán tener una mejor visualización de dónde está su carga y en qué etapa del proceso se encuentra hasta llegar a su destino.
Diría que este es el gran desafío de la industria. Latam, desde su posición de liderazgo, está realizando inversiones estratégicas importantes para avanzar en esta materia.
Al inicio mencionaba que la sostenibilidad es otro de los frentes de trabajo de Latam Cargo ¿Qué acciones han incorporado para avanzar en este objetivo?
Latam tiene una estrategia de sostenibilidad orientada en tres frentes: la reducción y eliminación de emisiones, la economía circular y la generación de valor social en las comunidades donde opera.
Voy a comenzar por este último, porque tenemos ejemplos recientes que muestran cómo, a través del desarrollo de nuestro negocio, podemos atender emergencias y apoyar a las comunidades. En Colombia, un caso reciente fue el terremoto que ocurrió en el Eje Cafetero el 10 de agosto.
En ese momento activamos nuestro programa Avión Solidario, que trabajó en todo el proceso de acercamiento y traslado de ayuda humanitaria. Movilizamos alrededor de 300 toneladas de ayuda que llegaron desde EE. UU. hacia la zona afectada.
Además, transportamos algunos equipos de rescate y buscamos que las personas afectadas por la emergencia pudieran recibir un alivio rápido a través de esta ayuda.
En materia de economía circular, venimos trabajando en programas para reducir el uso de plástico y madera, así como para reutilizar materias primas y materiales que tenemos dentro de nuestra operación. El objetivo es generar un menor impacto ambiental a través del uso de este tipo de productos.
Por último, está el frente de reducción de emisiones, que quizá representa el reto más importante para la industria aérea a nivel global.
¿De qué manera se puede avanzar en ese propósito?
La tecnología para llegar a emisiones cero todavía no está inventada. En ese sentido, tenemos una alternativa que consiste en compensar las emisiones de carbono mediante bonos. Como Grupo Latam, tenemos en Colombia un proyecto muy importante en la Orinoquía, donde protegemos alrededor de 320.000 hectáreas de bosques nativos. Estos bosques capturan carbono y generan bonos que nos permiten compensar parte de nuestras emisiones. Además, apoyamos a las comunidades propietarias de esos territorios.
Sin embargo, esto no es suficiente. También existe un tipo de combustible denominado SAF, o combustible sostenible de aviación, que se produce a partir de biomasa y materiales reciclados, entre otras materias primas. Su utilización en nuestra operación puede ayudarnos a reducir las emisiones entre 65 % y 70 %.
La combinación de estos esfuerzos es la visión que tenemos como compañía para avanzar hacia la reducción de nuestras emisiones.