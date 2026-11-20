Los mercados internacionales registran una jornada de fuertes pérdidas este viernes 20 de noviembre de 2026, en medio de una nueva ola de ventas de acciones tecnológicas y de empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA).
La preocupación por las elevadas valoraciones de las compañías tecnológicas y la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial continúan presionando los activos de riesgo, incluso después del debut bursátil de Anthropic en Estados Unidos.
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Asia
Las bolsas asiáticas cerraron la última jornada de la semana con fuertes pérdidas, afectadas por las ventas masivas de compañías tecnológicas, fabricantes de semiconductores y empresas relacionadas con la inteligencia artificial.
En Japón, el índice Nikkei 225 cayó 5,1 %, uno de los retrocesos más pronunciados de la sesión, mientras el Kospi de Corea del Sur perdió 5,2 %, reflejando la presión sobre los principales fabricantes de chips de la región.
En otros mercados, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,9 %, el Shanghai Composite de China cedió 1,2 % y el S&P/ASX 200 de Australia disminuyó 1,6 %.
Entre las compañías afectadas se encuentran SoftBank, Advantest, Samsung Electronics y Tencent, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad de las valoraciones del sector tecnológico.
Europa
Las principales bolsas europeas comenzaron la sesión del viernes con pérdidas generalizadas y se encaminan a registrar su peor desempeño semanal desde marzo, en medio del contagio de las ventas de acciones tecnológicas que comenzaron en los mercados asiáticos.
El índice Stoxx 600 retrocedía 1 %, hasta los 631,89 puntos, durante los primeros minutos de negociación, y acumulaba una caída semanal superior al 4,5 %. Por su parte, el DAX de Alemania perdía cerca de 1,3 %, mientras el CAC 40 de Francia retrocedía alrededor de 0,9 % y el FTSE 100 del Reino Unido cedía aproximadamente 0,3 %.
Las empresas europeas vinculadas con la industria de semiconductores también registraban fuertes descensos. ASML, ASM International e Infineon presentaban pérdidas superiores al 4 %, reflejando la preocupación de los inversionistas sobre el futuro de la demanda tecnológica.
En el frente económico, los mercados permanecen atentos a la publicación de los indicadores preliminares de confianza del consumidor de la zona euro correspondientes a noviembre, que permitirán evaluar las perspectivas de la actividad económica regional.
Estados Unidos
Los futuros de Wall Street presentan un comportamiento de cautela antes de la apertura de la sesión de este viernes, después de las fuertes pérdidas de los principales índices estadounidenses y de una nueva revisión de las expectativas sobre el sector tecnológico.
Los futuros del S&P 500 retrocedían 0,58 %, los del Nasdaq 100 perdían 1,43 % y los del Dow Jones disminuían 0,10 %. El mercado estadounidense continúa evaluando las perspectivas de la inteligencia artificial, particularmente después del debut bursátil de Anthropic, que alcanzó una valoración cercana a US$2 billones en su estreno en el Nasdaq el jueves.
Aunque la operación representó un hito para la industria, no logró disipar las preocupaciones sobre los elevados niveles de inversión en infraestructura tecnológica y la capacidad de las empresas para traducir esos desembolsos en mayores beneficios.
En este escenario, los inversionistas mantienen su atención sobre las compañías de semiconductores, los grandes grupos tecnológicos y la evolución de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, factores que podrían determinar el comportamiento de Wall Street durante el cierre de la semana.
Petróleo
Los precios internacionales del petróleo registran avances este viernes 20 de noviembre, en medio de la persistente incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre el comportamiento de la oferta mundial de crudo.
El barril de referencia Brent se ubicaba en US$92,46, con un incremento de 0,52 %. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotizaba en US$83,76 por barril, con una valorización de 0,66 %.
El mercado petrolero continúa pendiente así de los acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente y sus posibles efectos sobre la producción y los flujos internacionales de hidrocarburos.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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