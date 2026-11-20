El Pacto Histórico pidió la renuncia de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, tras los cuestionamientos sobre la presunta falsedad de sus títulos académicos y profesionales. La colectividad anunció que el caso será evaluado por su Comisión Nacional de Ética el próximo lunes 23 de noviembre.
En un comunicado, la Coordinación Nacional Provisional del movimiento señaló que la instancia ética fue convocada para asumir el caso y evaluar las denuncias conocidas públicamente contra la congresista.
La colectividad también solicitó a Estrada presentar su renuncia a la Cámara de Representantes para que pueda asumir su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, en medio de las investigaciones que se adelantan.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El Pacto Histórico indicó que la solicitud se realiza respetando la presunción de inocencia y el debido proceso, pero reiteró su compromiso con la honestidad, la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública.
El pronunciamiento se conoce luego de que salieran a la luz cuestionamientos sobre la autenticidad de los títulos que Estrada habría presentado para acreditar su formación académica, entre ellos uno que la identificaba como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia.
La institución habría negado la existencia de registros que acreditaran su graduación de ese programa y señalado que un documento presentado con fecha de grado del 16 de noviembre de 2021 no fue expedido por la universidad.
Además, se conocieron cuestionamientos sobre un diploma de bachillerato, mientras la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta tres indagaciones contra la congresista por el presunto delito de falsedad en documento público.
Estrada, de 27 años, es representante a la Cámara por Antioquia para el periodo 2026-2030 e integra la Comisión Segunda. También se han radicado denuncias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta presentación de documentos académicos falsos.
El Pacto Histórico reiteró que ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan el movimiento.
La eventual salida de Luz Verónica Estrada de la Cámara también podría tener implicaciones para su curul, pues el caso podría derivar en la aplicación de la figura de la silla vacía, dependiendo de las decisiones de las autoridades y de las circunstancias jurídicas en las que se produzca su retiro. Esta figura impide que una curul sea reemplazada en determinados casos relacionados con delitos específicos, entre ellos conductas vinculadas a corrupción y delitos contra la administración pública, conforme a las disposiciones constitucionales.