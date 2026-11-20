El Ministerio del Trabajo, a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, aprobó el cronograma para la concertación del salario mínimo en Colombia para 2027.
En el marco del primer encuentro oficial, se estableció la hoja de ruta de un proceso que tendrá como pilares, según indicó la cartera laboral, el diálogo social, la participación territorial y el análisis técnico de las condiciones económicas y laborales del país.
El calendario sobre la discusión del salario mínimo en Colombia contempla el inicio de las sesiones técnicas el próximo 26 de noviembre con la Subcomisión de Productividad, mientras que las jornadas de negociación se llevarán a cabo a partir del 27 del mismo mes.
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Los integrantes de la Comisión también presentaron propuestas para ampliar los espacios de diálogo en las regiones y conocer de primera mano sus realidades y necesidades.
«Al Gobierno Nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy, lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y es sacar el país adelante», manifestó la ministra del Trabajo, Natalia López.
Las fechas límite para definir el aumento del salario mínimo en Colombia
Asimismo, quedó establecido que el 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.
Por otra parte, la primera fecha clave para conocer las propuestas puntuales de incremento del salario mínimo en Colombia será el 10 de diciembre, momento en el cual las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus cifras.
Adicionalmente, se acordó que tras ese paso se adelantarán las jornadas de deliberación, con el 15 de diciembre como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo, conforme a la Ley 278 de 1996.
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«Con esta hoja de ruta, el Gobierno de la Patria Milagro reafirma su compromiso de escuchar antes de decidir, reconociendo que las voces de quienes trabajan en el campo, los independientes, las trabajadoras del servicio doméstico, los empresarios y los jóvenes que buscan su primer empleo también cuentan en esta discusión», señaló la entidad.