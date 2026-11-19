Este jueves 19 de noviembre, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, se pronunció frente a las declaraciones del expresidente Gustavo Petro y lanzó un mensaje en el que advirtió que no permitirá acciones que, a su juicio, pongan en riesgo la democracia y la institucionalidad del país.
En su intervención, aseguró que los ataques personales en su contra no le preocupan, pero cuestionó cualquier intento de desconocer el orden constitucional o promover un golpe de Estado. En ese sentido, también mencionó al senador Iván Cepeda y seguidores.
“Ese mandato no me pertenece a mí, le pertenece al pueblo colombiano y tengo el deber constitucional de hacerlo respetar, honrarlo y defenderlo. Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles. Al señor Petro y el señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia”, mencionó el presidente.
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De la Espriella pide a la justicia de EE. UU. investigar al Gobierno Petro
En otro de los puntos, pidió a las autoridades judiciales de Estados Unidos avanzar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas que, según afirmó, estarían vinculadas al Gobierno de Gustavo Petro.
“El Gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”.
Por otra parte, De la Espriella se refirió a las movilizaciones sociales y aseguró que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero rechazó los actos de violencia, los bloqueos y los ataques contra la fuerza pública.
“Protestar no es incendiar ciudades, destruir bienes públicos, atacar a nuestros soldados y policías o bloquear carreteras, impidiendo que millones de compatriotas puedan trabajar, estudiar, movilizarse y recibir atención médica”.
Además, planteó la posibilidad de convocar una gran marcha nacional contra la corrupción y las actuaciones del Gobierno anterior.
“Se me ocurre que podemos convocar una gran marcha nacional contra la corrupción, el desastre, el despilfarro y la entrega a la criminalidad por parte del gobierno anterior”, concluyó el mandatario.