Bogotá puso en operación el primer patio de recarga 100 % eléctrico destinado a una flota troncal completa en Colombia. Se trata del Patio Sur de TransMilenio, una infraestructura que tendrá una capacidad inicial de 9 megavoltamperios (MVA) para suministrar energía a 116 buses articulados y biarticulados del sistema.
El proyecto, que se extiende sobre 3,7 hectáreas, permitirá abastecer progresivamente a 74 buses articulados y 42 biarticulados. Además, está prevista una ampliación de su capacidad instalada hasta los 13 MVA.
La infraestructura fue entregada oficialmente con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y la Gerencia de TransMilenio. Su operación energética estará a cargo de Bia Energy, compañía colombiana seleccionada por Consorcio Express, concesionario del patio.
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El sistema integra un esquema de carga rápida centralizada y dispensadores remotos distribuidos en tres islas de recarga. También contará con suministro de energía renovable certificada mediante Certificados de Energía Renovable (RECs).
Patio Sur, apuesta de Bogotá por ampliar la flota eléctrica
La entrada en operación del Patio Sur se suma a la estrategia de electrificación del transporte público de Bogotá, que tiene como meta incorporar 1.153 buses eléctricos adicionales entre 2026 y 2029.
De acuerdo con Bia Energy, la selección de la compañía por parte de Consorcio Express respondió a su propuesta de gestión energética integral, que incluye una arquitectura de software propia, telemetría permanente y herramientas de analítica de datos para monitorear y optimizar el consumo eléctrico.
Estas tecnologías permitirán hacer seguimiento al consumo de energía y contar con información sobre el desempeño de la infraestructura, en un proyecto en el que el suministro eléctrico se convierte en uno de los principales insumos para garantizar la operación de la flota.
“Que Consorcio Express nos haya elegido confirma que en Bia contamos con la precisión técnica, la escala y las capacidades tecnológicas avanzadas necesarias para respaldar la infraestructura más retadora de la ciudad”, afirmó Sebastián Ruales, CEO y cofundador de Bia Energy.
Uno de los componentes centrales del proyecto es la administración del consumo eléctrico. Según Bia Energy, su plataforma permitirá monitorear cada kilovatio utilizado y disponer de información permanente para optimizar la demanda de energía.