El presidente Abelardo de la Espriella anunció que garantizará los recursos necesarios para que la Rama Judicial continúe desarrollando sus labores sin interrupciones, en medio de las preocupaciones por los recortes presupuestales previstos para el sector y las manifestaciones de jueces y magistrados en diferentes ciudades del país.
El anuncio se produjo este 19 de noviembre, durante el XXIX Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, luego de que el Gobierno planteara una reducción de los recursos destinados al funcionamiento de la justicia, decisión que generó inconformidad entre los servidores judiciales.
Precisamente, este jueves, juezas y jueces penales del circuito de Bogotá se sumaron a la jornada de protesta convocada bajo la etiqueta #19N. Entre sus principales reclamos están la sobrecarga laboral en los despachos, la insuficiencia de recursos para garantizar la prestación del servicio de justicia y las propuestas que, según los funcionarios, podrían reducir su remuneración efectiva.
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En medio de este escenario, el mandatario aseguró que su administración garantizará la financiación necesaria para evitar interrupciones en las actividades de la Rama Judicial.
El compromiso cobra relevancia frente a los $1,5 billones que se habían contemplado para atender los gastos de funcionamiento de la entidad.