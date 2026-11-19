El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) designó a Camilo Morales Lara como presidente encargado del gremio, tras la elección de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Su nombramiento, explicó la Asociación, “busca garantizar la continuidad institucional y estratégica de Naturgas, mientras se adelanta un proceso de selección con el acompañamiento de una firma especializada en búsqueda de altos ejecutivos”.
Cabe resaltar que Morales Lara se desempeña como secretario general de Naturgas desde octubre de 2021, período durante el cual ha participado en la definición e implementación de la estrategia institucional del gremio, el relacionamiento con entidades del Gobierno Nacional, entre otros.
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Formación y trayectoria del nuevo presidente encargado de Naturgas
Es administrador de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Minero Energético y Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de una década de experiencia en el sector energético, hidrocarburos, asuntos internacionales, promoción de inversiones y articulación público-privada.
Antes de su vinculación a Naturgas, lideró la iniciativa Barranquilla Ciudad Energética, desde la Alcaldía de Barranquilla, promoviendo alianzas entre el sector público, empresas, academia y actores internacionales para impulsar el desarrollo del ecosistema energético del Caribe colombiano.
También trabajó en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde participó en estrategias de promoción de inversión y desarrollo de proyectos de exploración y producción, tanto continentales como costa afuera.
Previamente, se desempeñó como oficial de Energía, Petróleo y Gas de la Embajada Británica en Colombia, mientras que, desde Naturgas, ha liderado iniciativas de gestión institucional, estudios estratégicos, relacionamiento con autoridades y participación internacional, incluyendo la representación del gremio ante la Unión Internacional del Gas (IGU).
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