El Gobierno anunció inversiones por cerca de $900.000 millones para recuperar corredores viales estratégicos de Santander, mejorar la conectividad del departamento y atender puntos críticos de infraestructura.
Los anuncios fueron presentados por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante un debate de control político citado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, que se realizó este 19 de noviembre en Bucaramanga.
Uno de los principales proyectos será la recuperación de la vía Zipaquirá–Bucaramanga, para la cual se destinarán $433.000 millones al mantenimiento y la rehabilitación de buena parte de su trazado.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La ministra destacó la importancia de este corredor, que conecta el centro del país con Santander y la frontera con Venezuela, especialmente ante las nuevas oportunidades comerciales que se abren con ese país.
Además, se refirió al estudio de prefactibilidad presentado por ProSantander para construir una triple calzada y propuso buscar el acompañamiento de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para avanzar en la estructuración del proyecto.
Variante de San Gil y corredor Bucaramanga–Pamplona
Otro de los anuncios corresponde a la variante de San Gil, para la cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) destinará $350.000 millones de recursos propios con el propósito de contratar las obras.
De acuerdo con la ministra, este proyecto contribuirá al desarrollo de la doble calzada y permitirá mejorar las condiciones de movilidad, especialmente por el tráfico que actualmente se concentra en el municipio.
Por su parte, el corredor Bucaramanga–Pamplona recibirá $120.000 millones para el mantenimiento y la rehabilitación de sus puntos críticos.
Sobre este tramo, Noguera explicó que la anterior concesión tuvo que revertirse debido a conflictos con las comunidades. Frente a esta situación, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estudia la posibilidad de incorporar el corredor a la concesión Pamplona–Cúcuta, mediante un trazado diferente que permita acelerar su desarrollo.
En caso de que esta alternativa no resulte viable, el Gobierno tendría que insistir en la estructuración de una nueva Asociación Público-Privada (APP).
Gobierno busca soluciones para puntos críticos de las Vías de la Cigarra
Durante el debate, la ministra también se refirió a las Vías de la Cigarra y planteó la necesidad de encontrar alternativas para avanzar en la construcción de la doble calzada entre La Virgen y la intersección de La Cemento, un tramo de 4,5 kilómetros.
Asimismo, señaló la urgencia de intervenir la falla geológica en Paso Malo, que actualmente compromete varias viviendas y requiere atención prioritaria.
“Santander es clave para el desarrollo del país. Nuestro propósito es fortalecer su conectividad y aprovechar su potencial carretero, férreo y fluvial para convertirlo en un gran centro logístico multimodal de Colombia”, concluyó la ministra.