Anthropic, la compañía detrás del servicio de inteligencia artificial Claude, alcanzó una capitalización bursátil superior a US$2 billones en su debut en el Nasdaq este jueves, luego de que sus acciones abrieran a US$111,50, frente a un precio de colocación de US$83.
La oferta pública inicial (OPI) le permitió recaudar US$81.300 millones mediante la venta de 980 millones de acciones.
Los títulos comenzaron a negociarse bajo el símbolo ANT poco antes del mediodía y registraron una subida inicial de 34,3 % respecto al precio de la oferta. La colocación, fijada en US$83 por acción, quedó por encima del rango que esperaba el mercado.
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El debut también impulsó durante las primeras horas de negociación a las acciones de fabricantes de chips y otras compañías vinculadas con la inteligencia artificial, en medio de las expectativas que rodearon la salida a bolsa de la compañía.
El debut coincidió con caídas en Wall Street
La apertura de Anthropic se produjo en una sesión de pérdidas para los principales índices de Estados Unidos. El Nasdaq, con una alta concentración de empresas tecnológicas, cayó 2,2 %, después de haber avanzado hasta 2 % durante la jornada. El S&P 500 retrocedió 2 %, mientras que el Dow Jones Industrial Average perdió 1.084 puntos, equivalentes a 2,2 %.
Los tres índices llegaron a sus niveles más bajos de la sesión justo cuando comenzaron las negociaciones de Anthropic. De acuerdo con CNBC, los inversionistas parecían tomar ganancias al cierre de este hito para las operaciones vinculadas con la inteligencia artificial.
Aunque las acciones de la compañía abrieron con un avance de 34 %, posteriormente llegaron a negociarse más de 10 % por debajo de su primer precio de cotización. En el último registro citado por CNBC, los títulos todavía subían 17 %.
Anthropic fue fundada en 2021 por Dario Amodei y un grupo de investigadores que se separó de OpenAI. La empresa, que tiene cinco años de operación, desarrolla Claude, su familia de modelos de inteligencia artificial.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre, la compañía registró ingresos por US$33.240 millones, un crecimiento de 1.200 % frente al mismo periodo del año anterior.
La empresa también ha recibido cuestionamientos por sus posiciones sobre seguridad, regulación y seguridad nacional. Entre sus críticos están Donald Trump y varios altos funcionarios estadounidenses.