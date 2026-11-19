La discusión sobre cómo aumentar los ingresos del Estado y ordenar las finanzas públicas también tiene implicaciones para las empresas que invierten en Colombia. La estabilidad de las reglas tributarias, los costos de operación y las condiciones para desarrollar nuevos proyectos son factores que pueden influir en las decisiones de las compañías extranjeras y en los empleos que generan en el país.
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Ese debate tomó fuerza tras la radicación en el Congreso del proyecto de Ley de Rescate Económico y Fiscal del Gobierno De la Espriella. Aunque la iniciativa busca atender los desafíos de las finanzas públicas, su trámite ya genera inquietudes entre representantes del sector empresarial, que piden evitar que el ajuste fiscal termine afectando a quienes mantienen operaciones formales y aportan al recaudo.
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Una de las voces que se pronunció fue el Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), organización que reúne a compañías de capital estadounidense con presencia en el país. El gremio pidió que la discusión legislativa proteja la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para sostener la inversión de largo plazo.
La advertencia tiene una dimensión económica relevante: el CEA agrupa a más de 118 compañías afiliadas, que representan el 7,3 % del producto interno bruto (PIB) nacional y generan alrededor de 120.000 empleos formales. Además, el 98 % de la fuerza laboral de sus empresas afiliadas está integrada por talento colombiano.
¿Qué les preocupa a las empresas estadounidenses en Colombia sobre la reforma tributaria?
El gremio reconoce que el país necesita atender sus desafíos fiscales y considera que la estabilidad de las finanzas públicas es necesaria para el desarrollo económico. Sin embargo, advierte que las decisiones que se adopten durante el trámite de la reforma deben ofrecer reglas claras para las empresas que ya operan en Colombia y para aquellas que evalúan invertir.
Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas, sostuvo que el ajuste de las cuentas públicas debe acompañarse de garantías para la actividad productiva: “La estabilidad de las finanzas públicas es una condición indispensable para el desarrollo económico y la atracción de inversión. La reducción del gasto estatal es una señal positiva, pero este proceso debe consolidarse como un ancla de certidumbre que proteja las reglas de juego y evite sobrecargar al tejido productivo formal”, afirmó.
La preocupación no se limita al monto de los impuestos que puedan establecerse. También tiene que ver con la posibilidad de que los cambios normativos alteren las condiciones bajo las cuales las compañías planifican sus inversiones, contratan trabajadores y desarrollan proyectos que requieren varios años para generar resultados.
El CEA señaló que las empresas estadounidenses han participado históricamente en el desarrollo de Colombia mediante iniciativas de largo plazo. Por eso, considera que las discusiones sobre el régimen fiscal y la estructura del Estado pueden incidir en actividades como el comercio bilateral, la transición energética y el nearshoring.
Este último concepto hace referencia a la decisión de las compañías de trasladar o acercar operaciones y cadenas de suministro a países próximos a sus mercados principales. Para Colombia, representa una oportunidad de atraer proyectos empresariales, capital y empleos, siempre que existan condiciones competitivas y previsibles.
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Las tres condiciones que plantea el gremio para la Ley de Rescate Fiscal del Gobierno De la Espriella
El Consejo de Empresas Americanas identificó tres prioridades que, a su juicio, deberían orientar el ajuste fiscal sin debilitar la confianza inversionista.
Reducir el gasto público y preservar la eficiencia del Estado
La primera propuesta consiste en que el saneamiento de las finanzas públicas se apoye en una contención efectiva del gasto estatal y en la simplificación administrativa.
Sin embargo, el gremio advierte que reducir el tamaño del Estado no debe traducirse en un debilitamiento de las entidades que regulan y supervisan la actividad económica. Estas instituciones cumplen funciones necesarias para que las empresas puedan operar, cumplir las normas y competir bajo condiciones claras.
Ampliar la base tributaria y combatir la informalidad
La segunda prioridad está relacionada con el recaudo. Para el gremio, el Gobierno debería concentrar esfuerzos en incorporar a la economía formal a los sectores que actualmente evaden sus obligaciones, en lugar de aumentar la presión sobre las empresas que ya cumplen con sus responsabilidades tributarias.
La propuesta apunta a que más actividades económicas contribuyan al financiamiento del Estado y a que la carga no recaiga de manera desproporcionada sobre los mismos contribuyentes. El CEA advierte que sobrecargar a las empresas formales puede desincentivar nuevas inversiones y profundizar las diferencias entre quienes cumplen sus obligaciones y quienes permanecen por fuera del sistema.
Proteger la seguridad jurídica y los acuerdos comerciales
El tercer punto se refiere a la estabilidad de las normas y al respeto de los compromisos internacionales de Colombia. El gremio pidió que cualquier modificación tributaria tenga en cuenta los compromisos vigentes en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y mantenga condiciones previsibles para el comercio entre ambos países.
También mencionó la importancia de conservar reglas estables para los proyectos de transición energética y las inversiones relacionadas con el nearshoring. La preocupación es que los cambios imprevistos en las condiciones tributarias o comerciales puedan generar incertidumbre en las casas matrices de las compañías, que son las instancias que toman decisiones sobre la asignación de capital y la expansión de sus operaciones.
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Triana insistió en que el reto consiste en equilibrar las necesidades fiscales con el crecimiento económico: “El desafío central frente a este rescate fiscal es lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas sin frenar la reactivación económica. El capital estadounidense ha demostrado su compromiso con Colombia a lo largo de décadas, pero para que esa inversión continúe expandiéndose, el país necesita enviar señales inequívocas de certidumbre jurídica, respeto a los acuerdos comerciales y estabilidad en las reglas de juego”, concluyó.