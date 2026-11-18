El salario mínimo de 2027 comenzará a definirse en una mesa en la que trabajadores, empresarios y Gobierno tendrán que acercar posiciones sobre cuánto debería subir el ingreso de millones de colombianos. La discusión ya tiene un calendario establecido y comenzará en noviembre, en medio de las diferencias sobre la capacidad de pago de las empresas, el costo de vida y la necesidad de proteger el empleo formal.
Lea también: Tasa de usura en Colombia: así puede saber si le cobran intereses por encima del límite legal
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aprobó el cronograma para negociar el incremento. La instalación oficial de la mesa será el 27 de noviembre, mientras que las sesiones técnicas comenzarán un día antes, con la Subcomisión de Productividad.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La negociación parte de una cifra conocida: el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia durante 2026 es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Sobre esa base se calculará el aumento que comenzará a regir en enero del próximo año.
En medio de las expectativas por las propuestas que presentarán los sindicatos y los gremios empresariales, Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty SAS, firma jurídica especializada, considera que el incremento debería mantenerse en un rango de un dígito, con un techo del 10 %. A su juicio, superar ese porcentaje podría aumentar la presión financiera sobre las empresas, especialmente las micro y pequeñas.
«El aumento debe estar en un rango prudente entre lo que he venido sosteniendo, que es el 8 %, el 9,5 %, con un techo máximo del 10 %, porque es lo que realmente aguanta la economía”, señaló la experta.
¿En cuánto quedaría el salario mínimo de 2027 con esos aumentos?
Las cifras permiten dimensionar cuánto recibirían los trabajadores si el Gobierno y los representantes de los empleadores y sindicatos llegaran a un acuerdo dentro del rango planteado por Rodríguez.
Con el salario mínimo de 2026, de $1.750.905, estos serían los valores aproximados para 2027, sin sumar el auxilio de transporte:
- Aumento del 8 %: el incremento sería de $140.072 y el salario quedaría en aproximadamente $1.890.977.
- Aumento del 9,5 %: el aumento sería de $166.336 y el salario llegaría a cerca de $1.917.241.
- Aumento del 10 %: el incremento sería de $175.091 y el salario quedaría en aproximadamente $1.925.996.
La experta sostiene que el análisis no puede concentrarse únicamente en cuánto dinero adicional recibiría un trabajador cada mes. También debe considerar el efecto que tiene el aumento sobre los costos que asumen los empleadores por cada trabajador contratado.
El impacto del salario mínimo en las empresas y el empleo formal
Uno de los argumentos de Rodríguez es que el incremento salarial también eleva los costos asociados a la contratación formal. Cuando aumenta el salario básico, las empresas deben ajustar pagos y provisiones relacionados con la seguridad social, además de otras obligaciones laborales.
“Subir el mínimo no es solo subir el sueldo básico. Cada punto jala de inmediato la seguridad social a cargo del empleador: salud, pensión, riesgos y parafiscales, además de las provisiones de las primas y las cesantías”, explicó.
Por esa razón, considera que un incremento cercano al 9,5 % o al 10 % ya representaría un esfuerzo importante para las compañías con menor capacidad financiera: “Acercarse al 9,5 % o máximo al 10 % ya pone esa caja al límite y romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal”, advirtió.
Puede interesarle: Consejo de Estado mantiene orden para que estos trabajadores se afilien a Colpensiones: ¿qué pasará con sus mesadas?
La preocupación se concentra especialmente en las micro y pequeñas empresas, que, según la experta, todavía enfrentan las consecuencias del incremento del salario mínimo aplicado para 2026, que fue del 23 %.
En este contexto, el debate tiene dos dimensiones. Por un lado, los trabajadores buscan que el aumento permita recuperar poder adquisitivo frente al costo de vida. Por otro, los empleadores deben calcular si pueden asumir el nuevo salario y los costos adicionales sin reducir sus posibilidades de contratación o afectar la continuidad de los puestos de trabajo.
Rodríguez considera que la discusión debe tener en cuenta variables económicas como la inflación, la productividad laboral y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Estos indicadores permiten evaluar cuánto puede aumentar el ingreso de los trabajadores sin que el ajuste se desconecte de las condiciones de la economía: “Cuando uno mira la inflación de cierre de año, la productividad y el crecimiento del producto interno bruto, hay que ser muy realistas”, afirmó.
Fechas clave de la negociación del salario mínimo de 2027
El cronograma aprobado por la Comisión Permanente de Concertación establece varias jornadas para revisar los indicadores económicos y escuchar las propuestas de los sectores que participan en la discusión.
El 26 de noviembre comenzarán las sesiones técnicas con la Subcomisión de Productividad. Al día siguiente, el 27 de noviembre, se instalará oficialmente la mesa de concertación, con representantes del Gobierno nacional, empleadores, centrales obreras y organizaciones de pensionados.
Posteriormente, el 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.
El 10 de diciembre será el turno de las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores, que presentarán sus propuestas de incremento salarial. Después comenzarán las jornadas de deliberación para intentar acercar las posiciones.
La primera fecha límite legal para alcanzar un acuerdo será el 15 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 278 de 1996. Al presentar el calendario, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, manifestó que el objetivo del Gobierno es lograr un consenso entre los participantes: “Al Gobierno Nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy, lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y sacar el país adelante”, expresó.
La ministra también destacó la intención de ampliar los espacios de diálogo en las regiones para conocer las condiciones de trabajadores y empleadores en diferentes territorios.
La distancia entre las posiciones de los participantes será determinante para establecer si el incremento se define mediante concertación o si termina siendo fijado por el Gobierno.
Rodríguez considera que las diferencias podrían dificultar el consenso, especialmente si las propuestas de los gremios se mantienen en un solo dígito y las centrales obreras presentan solicitudes superiores al 10 %: “Con una distancia tan grande entre lo que plantean los gremios, que se mueve en un solo dígito, y esas propuestas desbordadas de doble dígito que suelen traer los sindicatos, el espacio para un acuerdo se ve bastante estrecho”, señaló.
En ese escenario, la CEO de Lexacty SAS considera posible que el Gobierno tenga que establecer el incremento mediante decreto si las partes no logran una cifra concertada: “Si no se ponen de acuerdo y no son sensatos técnicamente frente a la productividad del país, lo más seguro es que volvamos a terminar con un aumento fijado por decreto”, afirmó.
También puede leer: DIAN hace aclaración clave sobre el RUT: no se lo pueden exigir para estos trámites
La experta también llamó la atención sobre otro asunto que, aunque se discute en paralelo, podría incidir en los costos de empresas y trabajadores: la Ley de Rescate Fiscal que se debate en el Congreso.
Según explicó, si esa iniciativa llega a aprobarse en los términos que plantea, tanto las empresas como los trabajadores independientes con ingresos superiores al salario mínimo podrían enfrentar nuevos descuentos y pagos relacionados con la seguridad social. Se trata de un escenario condicionado a la aprobación de esa propuesta, no de una obligación vigente derivada de la negociación salarial.