Durante su participación en la Milagro Week en Nueva York, Juan Lucas Vega, gerente general de Grupo Éxito, reveló que la compañía proyecta invertir entre US$1.000 millones y US$1.200 millones en Colombia durante los próximos cuatro años.
Las inversiones se concentrarán en retail, con aperturas, reformas y reconversiones de almacenes; Real Estate, con el desarrollo de proyectos inmobiliarios; y el ecosistema de negocios, con iniciativas en textil y omnicanalidad.
En retail, el plan contempla más de 100 proyectos de reformas y reconversiones de almacenes, así como más de cinco aperturas cada año. El grupo busca continuar la evolución de sus formatos, renovar espacios y fortalecer la propuesta de valor de sus marcas para responder a las necesidades y preferencias de los colombianos.
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Por otra parte, en el negocio inmobiliario, desarrollar más de 150.000 metros cuadrados en proyectos durante los próximos cuatro años, como parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de espacios comerciales que integran distintas experiencias y servicios.
“En Grupo Éxito creemos en Colombia y en las oportunidades que tenemos para seguir creciendo. Por eso, proyectamos inversiones de entre US$1.000 millones y US$1.200 millones durante los próximos cuatro años. Estos recursos nos permitirán continuar transformando nuestros almacenes, fortalecer el negocio inmobiliario y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes. Queremos seguir creciendo de manera rentable, generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo del país”, afirmó Juan Lucas Vega Palacio, gerente general de Grupo Éxito.
Adicionalmente, en textil, el plan contempla más de 20 proyectos para fortalecer este negocio, incluyendo la expansión de Arkitect a través de tiendas propias y nuevos formatos comerciales.
Mientras que, en omnicanalidad y tecnología, las inversiones estarán orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas de la compañía y acompañar la evolución de sus canales, con una experiencia de compra más integrada y una operación más eficiente.
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Cabe resaltar que detrás de este plan de crecimiento están también las más de 30.000 personas que hacen parte de Grupo Éxito en Colombia y que, desde distintos territorios, negocios y roles, hacen posible la evolución de la compañía.
Grupo Éxito busca así que su transformación se traduzca no solo en mejores experiencias para los clientes, sino también en oportunidades para quienes construyen el presente y el futuro de la organización.
Finalmente, el plan también contempla la modernización y el mantenimiento de la infraestructura, con el propósito de fortalecer la operación y ofrecer espacios adecuados y funcionales para clientes y colaboradores.