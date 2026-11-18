El presidente Abelardo de la Espriella cumplió 100 días en el poder y cerró el primer plazo que se fijó para avanzar en sus principales objetivos de seguridad.
En este periodo, el Gobierno canceló los diálogos de paz heredados, intensificó las operaciones militares, realizó bombardeos y reforzó las extradiciones como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales.
Desde el inicio de su mandato, la seguridad se convirtió en uno de los principales ejes políticos del Gobierno Nacional, que planteó un giro hacia el fortalecimiento de la autoridad estatal, la recuperación del control territorial y una ofensiva directa contra los grupos armados ilegales. Para ello, impulsó una estrategia basada en una mayor coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la persecución de las economías ilícitas y el fortalecimiento de la cooperación internacional en defensa y seguridad.
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De acuerdo con un análisis de la firma Orza, esta estrategia también ha tenido una importante expresión en el plano comunicacional. La participación directa del presidente en operativos policiales y militares, así como la difusión de capturas y resultados a través de sus redes sociales, se convirtieron en herramientas para proyectar una imagen de autoridad y respuesta inmediata frente a la criminalidad.
“De esta manera, la seguridad no solo constituye una prioridad operativa, sino también uno de los principales ejes de posicionamiento político y comunicación del Gobierno”, destacó la firma.
En materia de cooperación internacional, Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas contra los Carteles, en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, con la que busca fortalecer el trabajo militar y de inteligencia con Estados Unidos.
En el frente legislativo, la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026 prorrogó y modificó la Ley 418 de 1997, además de crear un marco para el sometimiento de actores armados ilegales. Este mecanismo está condicionado al desmantelamiento de sus estructuras y economías ilícitas, la entrega de bienes y la colaboración con la justicia.
¿Qué dicen las cifras de seguridad en los primeros meses del Gobierno?
Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, entregadas a Valora Analitik en respuesta a un derecho de petición, muestran que entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre se registraron 1.930 homicidios, equivalentes a un promedio de 35 casos diarios.
En los 55 días anteriores a la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, el promedio era de 40 homicidios al día. Esto representa una reducción de 12 % en el indicador.
Otros delitos contra las personas y el patrimonio también registraron disminuciones frente al mismo periodo de 2025. El hurto a personas contabilizó 37.866 casos, 16 % menos que un año atrás. En cuanto al secuestro, se reportaron 63 víctimas, frente a 199 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 68 %.
En la lucha contra el narcotráfico, entre el 7 y el 31 de agosto se incautaron 70 toneladas de cocaína, un incremento de 16 % frente al mismo periodo de 2025. En esos días también se erradicaron 1.090 hectáreas de cultivos de coca, una cifra prácticamente igual a las 1.098 hectáreas registradas un año atrás.
Por su parte, la destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas sumó 198 instalaciones, frente a las 581 reportadas en los 55 días anteriores al inicio del nuevo Gobierno.
En cuanto al ELN, durante el periodo analizado solo se registró una desmovilización, el 14 de agosto, frente a las 27 reportadas entre enero y el 6 de agosto.
La situación también muestra resultados mixtos para la Fuerza Pública. En los primeros meses del Gobierno fueron asesinados 25 uniformados, 38 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 40 casos.
Sin embargo, septiembre concentró 16 asesinatos de integrantes de la Fuerza Pública, convirtiéndose en el mes con más casos de este tipo en lo corrido de 2026. Además, 125 uniformados resultaron heridos, un aumento de 11 % frente a los 113 registrados un año atrás.
Las alertas que persisten en materia de seguridad
El balance también presenta desafíos. Según el análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante agosto y septiembre de 2026 los homicidios disminuyeron 10,6 % y los secuestros cayeron 66,3 % frente al mismo periodo de 2025.
No obstante, otros indicadores de violencia aumentaron. Los ataques contra infraestructura y bienes civiles crecieron 44,4 %, mientras que los confinamientos aumentaron 37,5 %.
Una de las principales alertas está relacionada con el uso de drones en acciones armadas. De acuerdo con la FIP, los ataques con estos dispositivos aumentaron 132,5 % durante los dos primeros meses del nuevo Gobierno.
Orza plantea que un escenario favorable para el Gobierno dependerá de la implementación de medidas de sometimiento de grupos armados ilegales y de transformación territorial, acompañadas de una mayor presión militar y recuperación del control territorial. Entre las señales tempranas de avance, la firma identifica una reducción sostenida de los homicidios, secuestros y extorsiones. En contraste, advierte que un escenario adverso estaría marcado por un estancamiento o deterioro de las condiciones de seguridad, con un aumento generalizado de la violencia.