Abrir una cuenta bancaria, solicitar un producto financiero o actualizar los datos en una entidad son trámites habituales para millones de colombianos. Sin embargo, en algunos casos los ciudadanos se encuentran con una solicitud adicional: presentar el Registro Único Tributario (RUT), un documento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que permite identificar y clasificar a las personas y empresas que tienen obligaciones administradas por la entidad.
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Aunque el RUT es necesario para diferentes actividades económicas y tributarias, no todas las personas están obligadas a tenerlo. Por eso, la DIAN hizo una aclaración que deben conocer quienes realizan trámites ante bancos y otras entidades financieras: no pueden exigir este registro como un requisito general para abrir una cuenta, adquirir un producto financiero o mantener una relación comercial con la entidad.
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La precisión tiene una consecuencia práctica para los ciudadanos que no tienen obligaciones tributarias que impliquen inscribirse en el RUT. Si una persona no está obligada por la normativa a obtenerlo, tampoco debe tramitarlo únicamente porque un banco se lo solicite para acceder a un servicio financiero.
La aclaración fue publicada por la DIAN el 17 de noviembre de 2026 y busca diferenciar las obligaciones tributarias de los procedimientos que las entidades financieras deben cumplir para identificar a sus clientes y administrar los riesgos asociados a sus operaciones.
¿Para qué sirve el RUT y quiénes están obligados a tenerlo?
El Registro Único Tributario es el mecanismo mediante el cual la DIAN identifica, ubica y clasifica a las personas y entidades que deben cumplir obligaciones administradas por esta autoridad.
En términos sencillos, permite establecer quién es el contribuyente o usuario, qué actividad económica desarrolla y cuáles son sus responsabilidades tributarias, aduaneras o cambiarias.
Por ejemplo, una persona que trabaja de manera independiente y debe cumplir obligaciones tributarias puede necesitar el RUT para identificarse ante la DIAN y realizar determinados procedimientos. También lo requieren quienes desarrollan actividades que los convierten en responsables de impuestos o usuarios de operaciones aduaneras.
La obligación de inscribirse está contemplada en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016. Estas disposiciones establecen que deben registrarse las personas naturales, jurídicas y demás sujetos que tengan alguna obligación ante la DIAN.
Entre las personas naturales que deben inscribirse se encuentran:
- Contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta: quienes tienen la obligación de presentar declaración de renta ante la DIAN.
- Responsables y no responsables del IVA: personas que, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa, tienen responsabilidades relacionadas con este impuesto.
- Responsables del impuesto nacional al consumo: quienes desarrollan actividades sujetas a esta obligación.
- Responsables de otros impuestos administrados por la DIAN: personas que deben cumplir obligaciones tributarias específicas.
- Agentes de retención: quienes tienen la responsabilidad de practicar retenciones en los casos establecidos por la ley.
- Importadores, exportadores y usuarios aduaneros: personas que participan en operaciones de comercio exterior y deben cumplir los requisitos correspondientes.
- Personas con obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias: quienes deben atender responsabilidades de esta naturaleza ante la entidad.
Por tanto, no se trata de un documento que todos los colombianos deban obtener automáticamente al cumplir la mayoría de edad o al iniciar una relación con un banco. La obligación depende de las actividades y responsabilidades de cada persona.
¿Puede un banco exigir el RUT para abrir una cuenta o entregar una tarjeta?
La respuesta de la DIAN es que el RUT no constituye un requisito general para solicitar la apertura, vinculación, actualización o mantenimiento de productos y servicios financieros.
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Esto significa que una persona natural que no está obligada a inscribirse en el registro no debe obtenerlo exclusivamente para abrir una cuenta de ahorros, solicitar una tarjeta o acceder a otro producto bancario.
Un ejemplo permite entender mejor la diferencia: si una persona recibe ingresos laborales y quiere abrir una cuenta de ahorros para administrar su salario, pero no tiene una obligación tributaria que le exija inscribirse en el RUT, no tendría que tramitarlo solamente para cumplir ese requisito bancario.
En cambio, si esa misma persona desarrolla una actividad económica que sí le genera obligaciones ante la DIAN, deberá revisar su situación y cumplir con la inscripción correspondiente. En ese escenario, el RUT se exige por su responsabilidad tributaria y no simplemente por tener una cuenta bancaria.
La aclaración también cobija otros procedimientos relacionados con productos y servicios financieros, como la actualización de información o el mantenimiento de una relación comercial con una entidad.
Hay un punto importante que los ciudadanos deben tener presente: que el RUT no sea un requisito general no significa que los bancos pierdan sus facultades para solicitar información a sus clientes.
La DIAN precisó que las entidades financieras mantienen sus obligaciones en materia de identificación, conocimiento del cliente, actualización de datos y prevención de riesgos.
Estos procedimientos permiten, entre otros aspectos, verificar quién solicita un producto, conocer la actividad económica del usuario y cumplir las medidas de prevención frente a operaciones que puedan representar riesgos para el sistema financiero.
Por eso, una entidad puede solicitar información o documentos necesarios para cumplir esas obligaciones. Lo que debe diferenciarse es esa verificación de identidad y conocimiento del cliente de la obligación tributaria de inscribirse en el RUT.
En otras palabras, un banco puede pedir información para conocer a su cliente, pero no debe convertir la inscripción en el RUT en una exigencia general para todas las personas que quieran acceder a sus productos.
Si a un ciudadano le solicitan este documento, lo recomendable es consultar por qué se requiere y verificar si corresponde a una obligación tributaria propia o a un procedimiento de la entidad financiera.
¿El RUT tiene costo y cada cuánto debe renovarse?
La entidad también recordó dos características importantes del Registro Único Tributario: su inscripción es gratuita y tiene vigencia indefinida. Esto quiere decir que los ciudadanos no deben pagar para obtenerlo y tampoco tienen que renovarlo periódicamente, como ocurre con otros documentos. Sin embargo, sí deben actualizar la información cuando se presenten cambios que deban reportarse de acuerdo con la normativa vigente.
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Por ejemplo, si una persona modifica su actividad económica, sus datos de ubicación o alguna de las responsabilidades registradas, debe revisar si corresponde actualizar el Registro Único Tributario para que la información coincida con su situación actual.