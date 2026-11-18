Bogotá enfrenta un “riesgo significativo” de racionamiento de energía debido al crecimiento de la demanda y a que la infraestructura eléctrica no ha aumentado al mismo ritmo. Así lo advirtió el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, quien señaló que en septiembre el consumo estuvo cerca de superar la oferta disponible.
El mandatario explicó que la situación llegó a niveles críticos y pudo haber provocado apagones sectorizados. Además, indicó que los mayores picos de consumo se presentan entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., una franja en la que la demanda presiona la capacidad de suministro.
Galán sostuvo que, aunque hasta ahora no ha sido necesario tomar decisiones regulatorias para atender la situación, los riesgos continúan latentes y la ciudad debe prepararse para reducir la posibilidad de un racionamiento.
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«Hay un riesgo significativo que tenemos que atender y es entre todos que vamos a atender en un corto plazo», afirmó el alcalde.
Como primera medida, el mandatario planteó que los embalses que abastecen de agua a las centrales de generación eléctrica alcancen el 80 % de su capacidad al finalizar la temporada de lluvias, prevista para finales de noviembre. Aclaró que no se refería al sistema Chingaza, sino a los depósitos utilizados para la generación de energía.
El alcalde también anticipó que la Administración Distrital presentará una estrategia de información para que los ciudadanos conozcan cómo evoluciona el consumo eléctrico y qué acciones pueden implementar para reducirlo.
La preocupación está relacionada con la llegada del fenómeno de El Niño, cuyo periodo más crítico para la ciudad podría extenderse entre diciembre y marzo. Por eso, Galán insistió en que reducir el consumo desde ahora será clave para disminuir los riesgos de racionamiento durante esos meses.
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