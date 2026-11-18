La llegada de inversión es una de las apuestas para fortalecer la economía colombiana, atraer nuevos negocios y aprovechar el talento local en industrias que pueden prestar servicios a otros países. Más allá de los recursos que ingresan, este tipo de proyectos abre oportunidades para que las empresas establezcan operaciones regionales desde Colombia, desarrollen capacidades especializadas y conecten a profesionales nacionales con mercados internacionales.
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En esa dirección, Colombia proyecta recibir una inversión superior a US$5 millones para desarrollar desde Bogotá un centro regional de creatividad, publicidad, comunicación y consultoría empresarial. La iniciativa es liderada por Flint Colombia, que busca convertir a la capital en el punto de coordinación de sus operaciones para Latinoamérica.
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El proceso de inversión extranjera se está estructurando con capital de origen uruguayo y la participación de inversionistas de distintos países de la región. La compañía plantea que Colombia tiene potencial para funcionar como plataforma regional por el talento disponible y la posibilidad de ofrecer servicios a empresas que operan en diferentes mercados.
La apuesta también contempla ampliar la presencia de la red en América Latina. Actualmente, Flint Latam conecta operaciones en Colombia, Ecuador y Perú, y proyecta abrir oficinas en México y Panamá durante 2027. Según la compañía, la estructura regional reúne a más de 600 colaboradores.
Bogotá será el centro de coordinación del negocio publicitario regional
La inversión prevista acompañará la fundación de Flint Colombia, operación que estará liderada por Xavier Serrano, John Raúl Forero y Juan Carlos Chaves. Los tres asumirán responsabilidades en la estructura regional de Flint Latam, con funciones relacionadas con la creatividad, el crecimiento comercial y la dirección de equipos en distintos países.
El papel de Bogotá irá más allá de atender a los clientes colombianos. Desde la capital se coordinarán la creatividad regional y el desarrollo de negocio de la red, lo que permitirá organizar proyectos entre países y sumar profesionales de distintas oficinas de acuerdo con las necesidades de cada empresa.
Xavier Serrano, CEO de Flint Colombia y Chief Growth Officer regional, explicó que la experiencia acumulada por los fundadores en redes internacionales fue uno de los puntos de partida para crear esta estructura con dirección latinoamericana: “Durante décadas construimos marcas desde las redes más grandes del mundo, una experiencia que hoy nos permite dar este nuevo paso. Fundamos Flint para trabajar desde Latinoamérica, con las decisiones en la región y un equipo que conoce cada mercado desde adentro. Buscamos dinamizar el mercado publicitario conectando el talento de nuestros países con ideas y estrategias que acompañen el crecimiento de las empresas”, afirmó.
El modelo permitirá que una compañía con presencia en varios países pueda coordinar sus necesidades de comunicación y creatividad mediante una misma red, pero con profesionales que conocen las particularidades de cada mercado. Flint Colombia buscará atender tanto a empresas que operan en el país como a aquellas que tienen planes de expansión regional.
La dirección regional estará distribuida entre los tres fundadores. John Raúl Forero asumirá como Chief Creative Officer regional de Flint Latam y tendrá a su cargo la dirección creativa de los equipos de Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima.
Su trayectoria incluye la dirección creativa de Ogilvy Latinoamérica, el cargo de director creativo mundial para The Coca-Cola Company y su participación en consejos creativos mundiales de redes internacionales. También presidió el jurado de Print & Publishing en Cannes Lions 2024.
Por su parte, Xavier Serrano combinará la dirección de Flint Colombia con la responsabilidad de crecimiento regional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo y fue director de TBWA Colombia. Desde su nuevo cargo estará al frente del desarrollo de negocio y de la conexión entre las oportunidades comerciales de cada mercado y las capacidades de la red.
Juan Carlos Chaves será vicepresidente creativo de Colombia y Perú. Su función consistirá en conectar el trabajo de ambos mercados con la dirección regional: “Después de muchos años haciendo brillar marcas desde una red global, hoy lo hacemos desde una red regional: más cerca de nuestros clientes y con la velocidad que hoy exigen los negocios”, señaló.
El crecimiento de la publicidad digital impulsa la apuesta por Colombia
El proyecto se desarrolla en un mercado que ha ampliado sus canales de comunicación y formatos publicitarios. Las marcas ya no concentran sus estrategias en medios tradicionales, sino que combinan publicidad digital, pantallas, espacios físicos y otros recursos tecnológicos para llegar a sus consumidores.
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De acuerdo con el Global Entertainment & Media Outlook 2026-2030 de PwC, la publicidad exterior en Colombia alcanzó US$74,5 millones en 2025, de los cuales US$18,8 millones correspondieron a formatos digitales. Este segmento ha incorporado pantallas y nuevas capacidades tecnológicas que amplían las posibilidades de comunicación en espacios públicos.
A ese comportamiento se suma la inversión en publicidad digital. Según IAB Colombia, este mercado llegó a $3,04 billones en 2025, con un crecimiento de 7,6 % frente a 2024.
Estas cifras muestran el tamaño y la transformación del mercado en el que Flint busca desarrollar su operación. Para las agencias, el desafío está en construir estrategias que mantengan coherencia cuando una marca necesita comunicarse en diferentes plataformas, formatos y países.
La compañía plantea que su estructura regional permitirá compartir talento entre oficinas y coordinar proyectos con una dirección estratégica común. Así, los clientes podrán incorporar profesionales de distintos mercados dependiendo de sus necesidades, sin perder el conocimiento local.
Flint Latam prepara su expansión hacia México y Panamá en 2027
La red ya cuenta con operaciones en Colombia, Ecuador y Perú. En Ecuador, la firma Delta se integra bajo el nombre Delta Flint, con presencia en Quito y Guayaquil y bajo el liderazgo de Juan Ignacio Gallego. En Perú, la operación dirigida por Max Gutiérrez pasa a llamarse Flint Perú.
La expansión prevista para 2027 contempla la apertura de operaciones en México y Panamá. Estas nuevas oficinas permitirían sumar equipos locales y ampliar la capacidad de atención a empresas con intereses comerciales en esos mercados.
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Según la compañía, Flint Latam reúne a más de 600 colaboradores y cuenta con operación propia en Bogotá, Quito, Guayaquil y Lima. La estructura regional también incluye a Marco Tapia en la dirección creativa de Ecuador y a Julieta Kropivka como Chief Producer Officer regional.