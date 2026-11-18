La inteligencia artificial, la capacitación tecnológica y la seguridad de niños y jóvenes en Internet están entre los desafíos que Colombia busca atender para avanzar en su transformación digital. En medio de esa agenda, el Gobierno De la Espriella concretó una alianza con Meta que contempla miles de cupos de formación, acompañamiento a pequeños negocios y programas para prevenir delitos en los entornos digitales.
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El acuerdo se firmó el 17 de noviembre de 2026 en Nueva York, Estados Unidos, durante la Milagro Week, una agenda en cuyo marco representantes del Gobierno colombiano sostuvieron este acercamiento con la compañía tecnológica. La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, suscribió el Memorando de Entendimiento con Mia Brickhouse, directora de Dominios en Meta.
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La cooperación tendrá una duración de cuatro años y reúne compromisos en formación y certificación digital, inteligencia artificial, protección de menores, emprendimiento y transformación tecnológica del sector público. Entre sus principales metas están habilitar 5.000 cupos anuales para certificaciones técnicas y ofrecer 100 cupos cada año de formación avanzada en monetización digital.
También habrá mentorías para microempresarios, capacitación de servidores públicos y actividades de prevención de estafas, suplantaciones y ciberacoso. Se trata de una alianza que busca ampliar las capacidades digitales de distintos sectores de la población, con especial atención a jóvenes, pequeñas empresas y comunidades con menor conectividad.
Detalles del acuerdo entre el gobierno De la Espriella y Meta
Uno de los componentes centrales del acuerdo entre el Ministerio TIC y Meta será la formación de talento. Las dos partes proyectan habilitar 5.000 cupos anuales para certificaciones técnicas a través de Meta Blueprint, plataforma de aprendizaje de la compañía que ofrece capacitación sobre herramientas y soluciones digitales.
A esta oferta se sumarán 100 cupos anuales de formación avanzada en monetización digital, dirigidos a personas interesadas en desarrollar conocimientos para generar ingresos mediante actividades y contenidos en plataformas digitales.
El memorando también contempla un programa de inmersión en inteligencia artificial para 20 estudiantes que hayan obtenido resultados destacados en las pruebas Saber 11. Dentro de esta iniciativa habrá dos cupos garantizados para jóvenes del departamento del Meta.
La formación llegará, además, a las entidades públicas. El Gobierno y Meta proyectan certificar al menos a 500 servidores públicos territoriales cada año en el uso ético y productivo de la inteligencia artificial. La intención es que los funcionarios fortalezcan sus conocimientos para incorporar estas tecnologías en sus actividades y procesos de atención a los ciudadanos.
A esto se suma el acompañamiento directo a dos proyectos anuales de innovación pública digital. De esta manera, la cooperación no estará enfocada únicamente en enseñar a utilizar herramientas tecnológicas, sino también en impulsar iniciativas que puedan aplicarse a la gestión del Estado.
La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, destacó que el convenio permitirá trabajar en diferentes frentes, desde la capacitación hasta la protección de los menores en Internet: “Este acuerdo es muy importante porque nos va a permitir trabajar en múltiples líneas de alianza estratégica. Vamos a trabajar desde un entorno seguro para menores de edad en esta importante red, así como en capacitación, transformación digital y acompañamiento a jóvenes que quieren adquirir talentos digitales. Estas alianzas nos permiten potencializar el trabajo que estamos adelantando con el sector privado”, señaló la funcionaria.
Por su parte, Mia Brickhouse, directora de Dominios en Meta, afirmó que la compañía busca ampliar las iniciativas que ya desarrolla en el país: “Ya hemos desarrollado iniciativas en Colombia y queremos seguir fortaleciéndolas y ampliando nuestro trabajo en el país. Nos entusiasma que nuestros objetivos sean comunes y se mantengan en el tiempo: educar, generar oportunidades, colaborar y garantizar que todos los colombianos tengan acceso y capacidades para desenvolverse en el entorno digital, brindándoles el apoyo que necesiten”, expresó.
Emprendedores y pequeñas empresas también se beneficiarán el acuerdo con Meta
Las micro, pequeñas y medianas empresas también hacen parte de los beneficiarios previstos en el memorando. El objetivo es que los negocios puedan fortalecer sus capacidades para promocionar productos, comunicarse con clientes y aprovechar herramientas digitales en sus actividades comerciales.
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Para ello, el acuerdo contempla cuatro grandes eventos al año en ciudades capitales, encuentros regionales y 100 sesiones anuales de mentoría especializada para microempresarios y mipymes.
Los contenidos de estas capacitaciones incluirán herramientas como WhatsApp Business, Reels, publicidad digital e inteligencia artificial. Estos recursos pueden ayudar a los negocios a mejorar su presencia en Internet, desarrollar estrategias de promoción y explorar nuevas formas de llegar a sus clientes.
Las mentorías permitirán abordar el uso de estas plataformas y sus posibilidades para las actividades comerciales. El componente es especialmente relevante para pequeños establecimientos que buscan ampliar su alcance digital, pero que no siempre cuentan con personal especializado en mercadeo o tecnología.
El memorando plantea formación y acompañamiento, no la entrega de créditos, subsidios o capital de trabajo. Por tanto, el beneficio previsto para las empresas está relacionado con el desarrollo de conocimientos y habilidades para utilizar herramientas digitales.
Gobierno y Meta trabajarán para proteger a menores en Internet
La seguridad digital será otro de los ejes de la cooperación. El acuerdo contempla campañas de higiene cibernética y prevención de estafas y suplantaciones, que se desarrollarán en coordinación con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT).
Estas actividades estarán orientadas a fortalecer la capacidad de los usuarios para identificar riesgos, reconocer posibles fraudes y proteger sus cuentas y datos personales.
También se actualizarán los materiales de prevención sobre ciberacoso y explotación de menores en entornos digitales. Este frente busca reforzar las acciones de protección de niños y adolescentes frente a amenazas que pueden presentarse en redes sociales y otras plataformas de Internet.
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó dos objetivos que considera centrales en esta alianza: combatir el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y ampliar las oportunidades de formación tecnológica para los jóvenes: “Dos propósitos muy importantes con este acuerdo. El primero es luchar contra el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por grupos al margen de la ley, un compromiso en materia de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Y segundo, tener capacidades para la formación de los jóvenes en este sector, es decir, permitir que la juventud tenga oportunidades pensando en su propio futuro”, puntualizó.
La cooperación también incluye talleres de pensamiento crítico y prevención de la desinformación. A esto se suman actividades de bienestar digital y uso responsable de la tecnología dirigidas a padres y docentes, con una meta de alcance de 200 instituciones educativas cada año.
Otro de los compromisos está relacionado con la gobernanza de Internet, un campo que comprende aspectos técnicos y de coordinación necesarios para garantizar el funcionamiento y la seguridad de la red.
Para avanzar en este frente, se realizará una mesa técnica anual sobre ciberseguridad, infraestructura y mitigación de abusos en nombres de dominio. En estos espacios participarán especialistas de Meta, el Ministerio TIC y el administrador del dominio .co.
El seguimiento general de la alianza estará a cargo de un comité integrado por dos representantes del Gobierno y dos de Meta. Este grupo deberá revisar la implementación de los compromisos y el avance de las actividades durante los cuatro años de vigencia del memorando.
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Un aspecto importante es que el acuerdo no contempla transferencias de recursos financieros entre las partes. Cada una asumirá los costos de las actividades que estén bajo su responsabilidad. Esto significa que la cooperación se desarrollará mediante programas de formación, asistencia técnica, mentorías y campañas, sin que se haya anunciado una bolsa de inversión conjunta.