En el marco de las negociaciones de la Ley Rescate, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el IVA en Colombia no se aplicará ni subirá para una serie de productos.
La propuesta inicial contemplaba cambios en alimentos, servicios esenciales y productos para mascotas en el país, medidas que fueron ampliamente rechazadas por una parte de la ciudadanía.
Puntualmente sobre el IVA en Colombia para la comida de mascotas, el mandatario aseguró que el proyecto de rescate económico no afectará el bolsillo de los ciudadanos.
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“No subirá el IVA a los alimentos para nuestros animales de compañía”, afirmó a través de sus redes sociales, por lo que la tarifa se mantendrá en 5 % y no en el 19 %.
Asimismo, indicó que dio una instrucción clara al Ministerio de Hacienda para “mantener sin cambios el impuesto a estos productos”.
¿Por qué señaló que no subirá el IVA en Colombia a los alimentos para mascotas?
Según el jefe de Estado, “así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas”.
De la Espriella explicó que los animales de compañía hacen parte de millones de familias colombianas, por lo que es necesario evitar cualquier golpe extra derivado de modificaciones al IVA en Colombia.
“Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos”, agregó.
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Se espera que en los próximos días quede lista la ponencia para debatir el proyecto de ley de rescate económico, ya que la meta del Gobierno es que los cambios sean aprobados en las primeras semanas de diciembre.