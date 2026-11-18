Buena parte de las bancadas políticas en el Congreso celebraron la decisión del gobierno De la Espriella de revisar, dentro de la Ley Rescate, el grueso de los impuestos en Colombia que buscaban subir el IVA a los alimentos de la canasta familiar.
La medida, dijo el presidente, va en contra de los intereses económicos de los hogares del país y, de hecho, se estudia la posibilidad de reducir algunas tarifas.
Algunas bancadas en el Congreso, como el Centro Democrático, aplaudieron el cambio de postura, pero siguen llamando la atención sobre una serie de impuestos en Colombia que pueden afectar a los hogares.
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Juan Caicedo, quien será uno de los coordinadores del Centro Democrático para la discusión de la Ley Rescate, señaló que hay que revisar propuestas que afectan servicios esenciales en el país.
Las propuestas de nuevos impuestos en Colombia que piden seguir revisando
«Agradecemos al Gobierno por escucharla y acogerla. Nos sigue preocupando el IVA al internet de los estratos 1, 2 y 3, fundamental para el estudio y el trabajo, entre otros temas fundamentales».
Agregó el congresista que “seguiremos en la tarea para reducir impuestos en Colombia, promover la inversión privada, reducir la burocracia y superar la pobreza».
De momento, el presidente De la Espriella explicó que la idea es que el plan de rescate siga priorizando el recorte del gasto que tiene el Estado, al tiempo que se continúa revisando la base tributaria de los hogares colombianos.
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Se espera que la discusión del plan de rescate y los cambios a los impuestos en Colombia comiencen en los próximos días, teniendo en cuenta que el Gobierno radicó el mensaje de urgencia para el proyecto legislativo.