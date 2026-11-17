En medio de las opciones que revisa el gobierno De la Espriella para reactivar la actividad económica en algunas regiones del país, el ejecutivo dio a conocer puntos clave sobre la revisión de cargas impositivas, como el impuesto predial.
Puntualmente, la propuesta proviene del recién nombrado gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, quien tiene a cargo ahora la coordinación y ejecución de planes de reconstrucción tras el terremoto del pasado mes de agosto.
Entre las propuestas, dijo Henao, una de las más importantes tiene en cuenta la posibilidad de que los inmuebles afectados por el terremoto no paguen el impuesto predial por un periodo cercano a los 5 años.
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En entrevista con La F.m., Henao señaló que es necesario que se generen políticas públicas y fiscales que ayuden a las personas más afectadas y, en ese mismo sentido, los recursos propios se redistribuyan a la reconstrucción en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, entre otras.
¿Qué otras personas no pagarían impuesto predial en Colombia?
«Necesitamos generar incentivos rápidos y tributarios, como cinco años exentos de predial, e incrementar la edificabilidad», explicó Henao en la entrevista con el medio radial.
Añadió el nuevo gerente del Fondo Milagro que además de lo que se pueda hacer con el impuesto predial para estas personas más afectadas, es necesario garantizar una juiciosa ejecución de los recursos destinados a las regiones más golpeadas.
«Que cada centavo y cada peso que llegue al Fondo Milagro vaya a las víctimas del terremoto del 10 de agosto», añadió Henao en la conversación con La F.m.
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Aclaró Henao que la propuesta debe incluso tener en cuenta a personas de más altos ingresos, de estratos 4 y 5, quienes también se han visto seriamente afectados en ciudades como Pereira.