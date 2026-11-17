La primera gran operación de 2027 en el mercado accionario local sería la venta de una parte de la participación de Grupo Argos en Cementos Argos, sin ceder el control mayoritario, que tendrá varios efectos en ambas compañías.
Durante la llamada con inversionistas correspondiente al tercer trimestre del año, el CEO de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, explicó que esta operación es táctica, pues tiene un objetivo específico: mejorar la visibilidad internacional de su empresa de cementos, que se encuentra en medio de un ajuste corporativo.
Calle indicó que “es una operación que la estamos contemplando solamente con el objetivo de que Cementos entre al índice MSCI Standard”, como parte de la apuesta por atraer mayor interés de inversionistas foráneos.
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Para lograr este hito en el índice administrado por la firma MSCI, “solo nos falta el requisito del flotante y es una operación que haremos muy ordenadamente de aquí al cierre del primer trimestre del año siguiente”, reveló el CEO de Grupo Argos.
Añadió que esta transacción “es un puro rebalanceo táctico de nuestro portafolio”. Vale mencionar que los recursos obtenidos se usarían para acelerar el programa de recompra de acciones que viene ejecutando Grupo Argos, como parte de su programa ACE 1.0, para entregar mayor valor a sus inversionistas.
¿Cuál sería el tamaño de la operación?
Según explicó Calle a los inversionistas, actualmente el holding de infraestructura tiene el 55 % de las acciones de Cementos Argos.
Con esta transacción, “habría que bajar aproximadamente al 51,5 %, que es lo que nos llevaría a cumplir realmente con el flotante restante. Siempre conservaríamos control y estamos tranquilos con una reducción de unos cuatro puntos en nuestra participación».
Al analizar este anuncio, agentes del mercado revelaron su lectura sobre la operación. Acciones & Valores señaló que los recursos se destinarían a las recompras de acciones de Grupo Argos, “en lo que la compañía describió como un rebalanceo táctico del portafolio y no como una salida de la inversión”.
En un análisis posterior al anuncio, explicaron que, a precios actuales, “cerca de 46 millones de acciones equivalen a unos $498.000 millones, un monto similar a la meta inicial de recompras de ACE 1.0”.
En términos del mercado, la venta se traduciría, de acuerdo con la comisionista, en 70,5 jornadas del volumen promedio de Cementos Argos.
En relación con el calendario para ejecutar esta venta, el CEO del holding de infraestructura reveló que “no creemos que la operación táctica dentro de Cementos Argos se termine antes de este próximo rebalanceo de noviembre, sino para fines del primer trimestre de 2027”.
Por su parte, Gabriel Pérez, analista de Credicorp Capital, consideró que el tema estaba sobre la mesa desde que el holding lanzó ACE 1.0, el programa con el que busca acercar el precio de sus acciones a su valor fundamental.
“Hicieron bastante hincapié en que ellos podían reconfigurar su portafolio tanto en Cementos Argos como en Celsia”, recordó. Pérez explicó que Cementos Argos ya hace parte del MSCI Small Cap y que su paso al índice Standard se ha visto frenado por el flotante.
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