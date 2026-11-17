Comestibles La Rosa S. A., compañía perteneciente al grupo Nestlé y reconocida por fabricar marcas de galletas y confitería como Saltinas, Cocosette, Morenitas y Deditos, suspenderá definitivamente las operaciones de su fábrica en Dosquebradas, Risaralda.
La compañía explicó que las afectaciones tras el terremoto en Colombia comprometieron las condiciones necesarias para operar de manera segura y que, pese a los esfuerzos realizados desde el evento, las circunstancias actuales impiden mantener la actividad industrial de forma sostenible.
“El terremoto del 10 de agosto afectó gravemente nuestra operación en Dosquebradas causando importantes daños en infraestructura, equipos y líneas de producción, y comprometiendo las condiciones para operar de manera segura”, señaló la empresa.
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La decisión tendrá consecuencias para los trabajadores de la fábrica, frente a lo cual Nestlé anunció un esquema de retiro voluntario con condiciones económicas superiores a las establecidas por la legislación laboral y la convención colectiva.
La compañía también detalló las medidas que implementó para acompañar a sus empleados después del terremoto. Entre ellas estuvieron permisos remunerados, anticipación de períodos de vacaciones colectivas y apoyos económicos para quienes no pudieron regresar a sus funciones debido al estado de las instalaciones.
“También habilitamos canales de acompañamiento emocional a los trabajadores y sus familias, así como auxilios para quienes tuvieron afectaciones en sus hogares”, indicó Comestibles La Rosa.
Qué pasará con Nestlé en Colombia
Aunque la fábrica de Comestibles La Rosa dejará de operar, se aclaró que Nestlé mantendrá su presencia en Dosquebradas a través de su centro nacional de distribución, que continuará funcionando como un punto estratégico para su negocio en América Latina.
“Es importante ratificar que Nestlé S.A continuará operando en Dosquebradas a través del centro nacional de distribución, el cual sigue siendo un hub fundamental para su negocio en América Latina”, precisó la compañía.
La multinacional también mantendrá sus relaciones comerciales con las sociedades que tiene en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande. Además, anunció un cambio en su estructura regional: desde el 1 de enero de 2027, Colombia será la sede de la nueva Región Andina de Nestlé, que integrará las operaciones de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia.
Este anuncio supone un nuevo papel para el país dentro de la organización regional de la multinacional, incluso cuando se produce el cierre de una de sus operaciones industriales históricas.
Más de 75 años de historia en Risaralda
Comestibles La Rosa destacó que su presencia en Dosquebradas supera los 75 años y que durante ese tiempo construyó una relación con la comunidad y con varias generaciones de trabajadores de la región.
“Generaciones de trabajadores y sus familias han contribuido a construir nuestra conexión con esta comunidad. Sabemos cuánto significa nuestra fábrica para la región y, por eso, queremos comunicar de manera abierta y responsable las decisiones sobre su futuro”, expresó la empresa.
Desde su planta, la compañía fabricaba productos de galletería y confitería que hacen parte del portafolio de Nestlé en Colombia, entre ellos Saltinas, Cocosette, Morenitas, Deditos y productos de la marca Milo.
La empresa concluyó su comunicación agradeciendo a las autoridades y entidades que la acompañaron durante el proceso y a las personas que contribuyeron a construir la historia de Comestibles La Rosa en Risaralda.
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